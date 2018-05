Königsfeld Abschied von einem Königsfelder Traditionsladen

Seit 1955 führt Renate Weber ihre Buchhandlung in der Friedrichstraße. Nun geht sie nach 63 Jahren in den Ruhestand.

Eine Frau, ein Laden und 63 Jahre. Das ist die Formel von Renate Weber, die ihren Buch- und Schreibwarenladen in der Friedrichstraße in Königsfeld über diesen langen Zeitraum betrieben hat. Nun jedoch hört sie damit schweren Herzens auf. Es solle auch außerhalb des Ladens ein Leben geben, meint sie.

Ihre ersten Jahre verbrachte Renate Weber In Brasilien, wohin ihre Familie vor den Nationalsozialisten geflüchtet war. Mit drei Jahren kehrte zog die Familie nach Königsfeld. Sie erinnere sich heute noch das kleine Mädchen, das zusammen mit der Familie eine drei Wochen dauernde Heimreise mit dem Schiff aus Südamerika nach Europa zurück in die alte Heimat unternommen hatte.

Nach der Grundschule in Königsfeld absolvierte sie die Mittlere Reife an den Zinzendorfschulen. Mit 19 war sie bereits eine selbstständige Geschäftsfrau und fing gleich mit ihrer Tätigkeit als Buch- und Schreibwarenhändlerin in dem denkmalgeschützten Gebäude an. Im Anschluss an die kaufmännische Lehre erfolgten viele schöne Jahrzehnte, denn Königsfeld hatte ja zu der damaligen Zeit viele Kurgäste und das Geschäft lief gut, erinnert sie sich.

Immer leicht sei es allerdings nicht gewesen, Selbstständigkeit und Familie in Einklang zu bringen. Aber sie habe sich auf die Familie verlassen können. Ihr Ehemann Albrecht Weber, Sohn eines Pastors aus Berlin mit Dienststelle am Doniswald/Königsfeld, und ihre fünf gemeinsamen Kinder sowie ihre Mutter und ihre Schwester seien immer bereit gewesen, ihre Tätigkeit zu unterstützen. Und weil die Familie zusammengehalten und sie unterstützt hat, habe man das Leben relativ reibungslos gestalten können.

In ihrem Laden bot Renate Weber in mehr als sechs Jahrzehnten Bücher, Schreibwaren und Kunstgewerbe an. In dieser Zeit hat sich auch das Geschäft gewandelt. Früher habe sie mehr Bücher verkauft, an denen in der heutigen, immer stärker digitalisierten Welt weniger Bedarf bestehe, erzählt sie. Auch bei den Schreibutensilien habe es eine Entwicklung gegeben. Anfangs, in den 50er Jahren, habe es noch den guten alten Kolbenfüller gegeben, bei dem die Tinte über die Feder aus dem Tintenfass in den Füller gezogen wird, erinnert sich Renate Weber. Heutzutage kaufen sich die Grundschulkinder eher den Patronenfüller. Dennoch haben die Kinder nach wie vor dieselbe Begeisterung für das Schreiben mit der Hand. Und diese Begeisterung für die schönen und kreativen Dinge konnte Renate Weber in ihrem Geschäft 63 Jahre lang bewahren.

Zur Person

Renate Weber, geborene Krauss, wurde 1936 in Brasilien geboren und ist, neben fünf Geschwistern, Tochter des in der Nachkriegszeit 16 Jahre lang regierenden Königsfelder Bürgermeisters. 1955 wurde sie im Alter von 19 Jahren von dem Königsfelder Ehepaar Heimrich angefragt, ob sie den Schreibwarenladen in Königsfelds drittältestem Haus, den sie selbst zu Schulzeiten of besucht hatte, zu übernehmen. Sie erklärte sich dafür bald bereit und durfte mit der Erlaubnis des Vaters, da die Volljährigkeit damals erst mit 21 Jahren eintrat, selbstständig werden. Um auch fachlich auf ihre berufliche Tätigkeit vorbereitet zu sein, machte sie in Villingen eine Lehre als Einzelhandelskauffrau. (ebk)