Immendingen Zweite Immendinger E-Bike-Ladestation geht in Betrieb

Nach Kiosk folgt Elektro-Tankstelle am Gerätehaus der Feuerwehr. EU-Förderung über Landschaftspark Junge Donau.

In der Gemeinde Immendingen gibt es jetzt die zweite Ladestation für Elektrofahrräder. Bürgermeister Markus Hugger nahm am Mittwoch die Elektro-Tankstelle am Feuerwehrgerätehaus in der Ortsmitte offiziell in Betrieb. Damit können die Radfahrer auf dem internationalen Donauradwanderweg in Immendingen sowohl am Kiosk der Rastanlage Donauversinkung als auch zentral in der Gemeinde ihre E-Bikes aufladen. Zur Unterstützung des Ladevorgangs besteht wieder die Möglichkeit, Ladekabel gegen Kaution bei der benachbarten Gastronomie auszuleihen. Dieses System wird bei der Ladestation am Kiosk sehr gut angenommen. Ermöglicht wurde die zweite E-Tankstelle wieder durch EU-Zuschüsse, die über den Landschaftspark "Junge Donau" fließen.

E-Mobilität ausbauen: "Wir nehmen heute die zweite Ladestation für Elektrofahrräder in Betrieb, ein ähnliches Gerät steht bereits beim Radlerzeltplatz," erklärte Bürgermeister Markus Hugger am Mittwochmorgen am Feuerwehrgerätehaus. Bei dieser und den weiteren E-Bike Ladestationen entlang der Donau handle es sich um ein Projekt des Landschaftsparks "Junge Donau", das in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden zwischen Sigmaringen und Donaueschingen sowie mit dem "E-Bike Center" Donautal bei Beuron verwirklicht werde. "Das Thema E-Mobilität zieht sich durch beim Landschaftspark", so Hugger weiter, der auch auf die neuen E-Ladestationen für Autos sowie auf die geplante Elektrifizierung der Donautalbahn hinwies.

Den Zusammenschluss der Donauanrainerorte im Landschaftspark beurteilte Hugger als wichtig, weil man durch diese Interkommunalität mehr politisches Gewicht erhalte. "Das Gebiet umfasst drei Landkreise und dehnt sich über zwei Regierungsbezirke aus", betonte der Immendinger Bürgermeister. Damit werde es möglich, leichter an Zuschüsse aus EU-Förderprogrammen zu kommen. So fließt für die E-Bike-Ladestationen beispielsweise Geld aus dem transnationalen EU-Förderprogramm LENA (Local Economy and Nature Conversation). Die EU zahle 75 000 Euro Fördermittel für zehn Ladestationen im Landschaftspark, wie E-Mobilitäts-Manager Dieter Schaaf von der Stadt Tuttlingen erläuterte. Auf diese Weise kann der Eigenanteil der Gemeinden an den 8500 Euro Kosten pro Station bei knapp 1000 Euro gehalten werden. Tourismus fördern: Der Landschafspark verstehe sich zwar nicht als Konkurrenz zur Donaubergland Tourismus GmbH, da man sich mehr um Themen wie Landschaftspflege oder E-Mobilität kümmere. Der Tourismus sei allerdings auch ein Aspekt seiner Arbeit und profitiere ebenfalls von den Zuschüssen, wie etwa jüngst Landesmittel aus dem Tourismus-Infrastruktur-Programm TIP genehmigt wurden, mit denen die Immendinger Hauptversinkungsstelle der Donau erlebbar gemacht werden soll. Als Standorte der neuen E-Bike Ladestationen wurden nicht zuletzt auch tourismusintensive Stellen wie der Kiosk an der Donauversinkung oder die Immendinger Ortsmitte zwischen den beiden Gastronomiebetrieben "Munzur" Kebap-House und Gasthof "Kreuz" gewählt. Dort können die Radler auf dem Donauradwanderweg künftig bei Bedarf passende Ladekabel für ihr Elektrofahrrad bei den beiden Inhabern Kodje Khudaida und Martina Biermann ausleihen und während der Ladezeit das gastronomische Angebot nutzen.

Interesse groß

Die Park-, Wander- und Radler-Rastanlage an der Donauversinkung mit Spiel- und Grillplatz, Radlerzeltplatz sowie zugehörigem Kiosk wird sehr gut angenommen. Das bestätigte Heike Fritsch, die bei der Gemeinde Immendingen für den Bereich Tourismus zuständig ist. Auch die dortige E-Bike-Ladestation werde rege genutzt und die angebotenen Leih-Ladekabel täglich ausgeliehen, so Fritsch. Der Standort für die Elektrotankstelle wurde letztes Jahr im April bewusst so ausgewählt, da sich dort ein zentraler Schnittpunkt hinsichtlich der größten europäischen Flussversinkung, des Donau-Radwanderwegs, des Premium-Wanderwegs der Donaubergland Tourismus GmbH mit der 13-Kilometer-Rundtour um Immendingen sowie der Rastanlage befindet. (feu)