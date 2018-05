Zimmern Zimmerer Teufel planen Kindergruppe

Anmeldungen für neue Formation des Narrenvereins werden bis zum 30. Mai angenommen.

Die bisherigen Aktivitäten in der Brauchtumspflege will die Zimmerer Teufelsbrut erweitern. Wie Vorsitzender Joachim Gugel in der gut besuchten Hauptversammlung unter dem Beifall der Anwesenden informierte, soll ein Kinderbrauchtum eingeführt werden. Es ist gedacht, hierzu Kinder im Alter von fünf oder sechs Jahren aufzunehmen. Eventuell soll es auch einen Kinderoberteufel geben. Anmeldungen für die neue Gruppe werden bis 30. Mai entgegen genommen. Anmeldungen hemen Sabine Weisenburger, unter Telefon 07462/8041 und Silvia Münzer, Telefon 07704/919 260, entgegen.

Bei der Teufelsbrut läuft es unverändert rund. Der Verein hat keine Nachwuchssorgen. Mit Mareike, Marion und Annika Zander, Carina Seemann, Sophie Kittler und Leila Kauschinger konnten in der Hauptversammlung sechs neue Mitglieder in die Reihen der Teufel aufgenommen werden.

Teufelchef Joachim Gugel ließ die erfolgreichen närrischen Tage Revue passieren. „Das war eine super Sache“, bilanzierte er. Er dankte den Akteuren für die großartigen Beiträge und den Aktiven für die große Unterstützung. Zudem würdigte er die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Musikverein, die nicht besser sein könnte. Die nächste Fasnet wird man am 11.11. pünktlich um 11.11 Uhr eröffnen, da der Tag auf einen Sonntag fällt. Man beteiligt sich am Schlossfest und 2020 an den Hattinger Narrentagen. Einblick in die Finanzen gab Kassierer Bruno Au. Claudia Lange gab in informativer Form ihren ersten Bericht als Schriftführerin, der ebenfalls viel Beifall erhielt. Sie konnte darauf verweisen, dass der Verein aktuell 110 aktive und 109 passive Mitglieder hat.

In seinem informativen Referat informierte Landvogt Reily Mink über die Struktur, die Richtlinien und die Aktivitäten der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee. Bürgermeister Markus Hugger dankte auch im Namen von Ortsvorsteher Günter Heizmann dem Verein für die geleistet Arbeit. „Die Teufel haben Vorbildfunktion und machen eine tolle Fasnet“, unterstrich er.