Immendingen Wissenswertes zur Hofübergabe: Experten geben in Immendingen Tipps

Bei der Übergabe an die nächste Generation gibt es einiges zu beachten.

In der Landwirtschaft hat sich ein einschneidender Strukturwandel vollzogen. Gab es in den Dörfern einst eine beachtliche Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe, ja die Gemeinden waren vielfach von der Landwirtschaft geprägt, so hat sich ihre Zahl inzwischen stark reduziert. Wenn man durch die Orte fährt, sieht man leere Ställe, oft als Holzlager genutzt. Insbesondere die Landwirte, welche ihr Feld im Nebenerwerb bewirtschafteten, haben ihre Betriebe aufgegeben. Dadurch sind größere, im Haupterwerb geführte Höfe entstanden. Das Wachstum der Betriebe erfordert beträchtliche Investitionen im Gebäude- und Technikbereich, die viel Kapital binden.

Wenn ein Landwirt sich dem Rentenalter nähert, steht er vor der Entscheidung der Betriebsabgabe. Denn nur dann erhält er das Altersgeld, also die Rente für Landwirte. Dabei ist es das verständliche Ziel, dass das Lebenswerk seine Fortsetzung findet. Auch wenn ein Nachkomme an der Weiterführung des Betriebes Interesse hat, ist es, insbesondere bei mehreren Kindern, nicht einfach, die Übergabe zu gestalten. Zu berücksichtigen sind rechtliche, steuerliche, wirtschaftliche und produktionstechnische Aspekte.

Zu dem komplexem Thema erhielten die Teilnehmer an der in Bachzimmern stattgefundenen Bezirksversammlung des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes interessante Informationen. Als sachkundiger Referent erwies sich der Justitiar des Bauernverbandes, Michael Nödl. In seinem Referat mit dem Thema „Hofübergabe aus rechtlicher Sicht“ erläuterte er in verständlicher Weise, was bei dem wichtigen Schritt alles zu beachten ist. Vor dem Notartermin empfahl er eine Planungs- und Sondierungsphase von mindestens einem Jahr. "Denn das Wichtigste ist, dass die Sache menschlich funktioniert, deshalb müssen alle an einen Tisch und alles auf den Tisch“, unterstrich der Referent. "Es gestaltet sich immer wieder schwierig, eine Regelung über die möglichst gerechte Abfindung der so genannten weichenden Erben, also der Geschwister des Übernehmers, zu finden", sagte er. Auch die Ausgestaltung des Wohnungsrechtes für die Altenteiler auf dem Hof sei oft nicht leicht zu lösen. Eine „heiße Sache“ bildet das Thema Pflege, vor allem dann, wenn eine Heimunterbringung erforderlich wird. Auf jeden Fall empfahl der Referent den Abschluss einer Pflegeversicherung, welche die Differenz zwischen den Leistungen der Pflegekasse und den Heimkosten abdeckt. "Falls eine rechtzeitige Lösung nicht gefunden werden kann, sollte durch Testament eine Erbengemeinschaft vermieden werden", appellierte er. Oliver Maier, Bezirksgeschäftsführer des Verbandes in Donaueschingen, gab aus seiner Beratungspraxis interessante Hinweise und beleuchtete auch die steuerliche Seite der Hofübergabe.