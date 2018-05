Zimmern Wissenswertes zu eiszeitlichen Reliktpflanzen bei Zimmern

Ehemaliger Immendinger Forstamtsleiter Veit Hirner nimmt Interessierte mit auf Entdeckungstour um Amtenhauser Tal.

Das sich von Zimmern bis Öfingen erstreckende Amtenhauser Tal ist in mehrfacher Hinsicht ein Juwel. Es zeichnet sich durch seine landschaftliche Schönheit aus und ist insbesondere durch das von 1107 bis 1803 bestandene Benediktinerinnenkloster St. Sebastian sehr geschichtsträchtig. Hinzu kommt eine sehr kostbare Flora, die derzeit wieder bewundert werden kann.

Bei einer vom Schwarzwaldverein und dem Immendinger Verein für Natur, Kultur und Geschichte veranstalteten Rundwanderung unter dem Titel „eiszeitliche Reliktpflanzen“ waren die Teilnehmer fasziniert von den floristischen Raritäten. Der Wanderführer, Veit Hirner, langjähriger Leiter des ehemaligen Forstamtes Immendingen, ließ die Wanderer an seinem exzellenten botanischen Wissen teilhaben. Wie Hirner berichtete, wirkt sich der Klimawandel auch auf den Zeitpunkt der Blüte der Pflanzen aus, was es erschwert, den optimalen Zeitpunkt für eine solche Erlebnistour zu finden. Doch die Teilnehmer hatten Glück. Es war spannend, welch herrliche Pflanzen der Wanderführer aufzeigen konnte. Quasi zur Begrüßung konnte mit einem Helmknabenkraut gleich ein schönes Exemplar einer Orchidee bewundert werden. Mit den Erläuterungen zu der sich am Amtenhauser Berg gebildeten Blockhalde, einem abgerutschten Bereich, hatte die Wanderung auch eine geologische Komponente. Vor allem galt in diesem Gebiet das Interesse den eiszeitlichen Reliktpflanzen. Neben dem Alpenmaßliebchen, dem Knabenkraut oder dem Blaugras gab es noch eine ganze Anzahl weiterer Raritäten zu bestaunen. Etwas getrübt wurde die Begeisterung über die Blütenpracht allerdings durch den Hinweis auf das durch einen Pilz ausgelöste Eschentriebsterben. Unterwegs gab es zudem interessante Ausführungen zur Klostergeschichte. Den krönenden Abschluss bildeten die Informationen zu dem Naturdenkmal an der Stockreute mit den auf dem saumreichen Magerrasen vorkommenden seltenen Pflanzen.