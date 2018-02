Zimmern Wie das Amtenhauser Tal zur Reisanbaufläche wird

Zimmerer Narren präsentieren beim Bunten Abend allerhand Ideen, wie man mit der Biberplage umgehen kann.

Beim Bunten Abend, dem Höhepunkt der örtlichen Saalfasnet, ließen es die Zimmerer Narren in der viel zu kleinen Hornenberghalle so richtig krachen. Pfiffig und originell gerieten die mit viel Ideenreichtum präsentierten Gags und humorig angereicherten Inszenierungen, welche das närrische Publikum mit tosendem Beifall bedachte. Immer wieder klang „Zugabe, Zugabe" durch den Saal.

Nach dem beeindruckenden Einmarsch der Teufel und Köhler zusammen mit der Musikkapelle hieß Teufelchef Joachim Gugel das närrische Volk willkommen. Sodann ging es Schlag auf Schlag im Programm, durch welches mit viel Sprachwitz Julian Wüst und Philipp Dornhof als Blues Brothers führten. Sie gaben gleich die Bühne frei für Christian Vögele, der sein Leid darüber klagte, was man als Rentner erleben muss und was einem Rentner so alles passieren kann, insbesondere wenn man nicht mehr so gut sieht und wegen diesem Handicap aus Versehen anstatt beim Arzt beim Tapezierer landet.

Im Schmetterlingsfieber brachten Jürgen Ebertsch und Benny Stärk mit dem Ukulele Team einen faszinierenden Sketsch auf die Bühne über das schöne Amtenhauser Tal mit seinen wunderbaren Reckhölderle. Wegen der jedoch immer mehr um sich greifenden Biber-Nässe gaben sie die Empfehlungen, die Firma Knoblauch solle künftig Wasserfahrzeuge verkaufen und der Landwirt Baumann besser Reis anbauen.

Als Überraschungsgast traten die Musiker Flandish Five auf mit Schwarze Natascha und Schwarzwaldmarie. Als Badisches Hornenberggericht nahmen die Zimmerer Teufel-old bei ihrer Gerichtsverhandlung den Zustand der Toilette, insbesondere der Kloschüssel, im örtlichen Rathaus aufs Korn und baten die Gemeinde auf witzige Art, den schlechten Zustand zu beheben. Manuel Vögele und Julian Wüst glänzten als "Dos Idiotos" mit witzigen Gesangseinlagen. Den krönenden Abschluss setzten die Teufel-joung mit ihrem raffiniert mit Schwarzlicht gestalteten Tanz.