Tuttlingen Wer kennt dieses Diebesgut?

Die Polizei in Tuttlingen hofft auf die Mithilfe der Bevölkerung bei der Aufklärung von Diebstählen und Einbrüchen: Nach einer Durchsuchung bei Kupferdieben suchen die Beamten die Eigentümer von Elektrowerkzeugen und anderen gefundenen Gegenständen.

In der Woche vor Weihnachten haben Beamte des Polizeireviers Tuttlingen nach einem Kupferdiebstahl zwei dringend tatverdächtige Männer festgenommen. Bei der Durchsuchung einer Täterwohnung fanden die Einsatzkräfte mögliches Diebesgut, das noch nicht zugeordnet werden konnte.

Am Montag vor Heiligabend erhielt die Polizei am späten Abend den Anruf einer aufmerksamen Bürgerin, dass sich auf der Baustelle beim Landratsamt Personen an den dortigen Containern zu schaffen machen. Zwei Streifen fuhren sofort in Richtung Landratsamt. Beim Herangehen an den Tatort rannten plötzlich zwei Männer aus Richtung der Container auf die Beamten zu. Der jüngere der Beiden, 31 Jahre alt, konnte sofort festgenommen werden. Der Zweite ergriff die Flucht. Eine weitere Streifenwagenbesatzung erwischte den 45-Jährigen wenig später an der Werderstraße. Bei den Containern fanden die Beamten kurz danach zwei Koffer und eine große Mülltüte, mit Kupferrohren und Blechen gefüllt. Wegen des dringenden Diebstahlsverdachts gegen die Festgenommenen sollten deren Wohnungen durchsucht werden. Der ältere der Beiden war mit einer freiwillgen Nachschau einverstanden. Die Durchsuchung der Wohnung des in Tuttlingen wohnenden 31-Jährigen ordnete das Amtsgericht Rottweil auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil an.

Bei der Durchsuchung stießen die Gesetzteshüter auf ein regelrechtes Warenlager, bestehend aus Laptops, Werkzeugen, Baumaschinen, Fotoapparaten und anderen Dingen. Um prüfen zu können, ob die gefundenen Gegenstände aus Diebstählen stammen, nahmen die Beamten das komplette Warenlager mit. Bisher konnte nur ein Teil davon zugeordnet werden. Deswegen wendet sich das Polizeirevier Tuttlingen jetzt mit Fotos an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe bei der Zuordnung von möglichem Diebesgut und bei der Suche nach weiteren Tatorten. Die Werkzeuge könnten auf Baustellen, aber auch aus Kellerräumen/Werkstätten gestohlen worden sein. Wer eine ihm fehlende Maschine erkennt, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden. Wem darüber hinaus Laptops, Kleinwerkzeuge und Fotoapparate abhanden gekommen sind, sollte sich ebenfalls unter der Telefonnummer 07461/9410 melden.