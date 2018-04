Immendingen Wem gehört das gestohlene Fahrrad?

Beamte des Polizeipostens Immendingen haben am Dienstag, gegen 12 Uhr, bei der Kläranlage zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren kontrolliert, die mit gestohlenen Fahrrädern unterwegs waren. Jetzt wird der Besitzer eines Rades gesucht.

Nach bisherigen Ermittlungen entwendeten die beiden Jugendlichen am Bahnhof in Immendingen die Räder und fuhren auf dem Donauradwanderweg in Richtung Tuttlingen. Gegen die beiden jungen Diebe wurde von der Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Fahrrad konnte dem Besitzer wieder ausgehändigt werden. Der Eigentümer des zweiten Fahrrades konnte noch nicht ausfindig gemacht werden. Es handelt sich um ein rotes 28-Zoll Damenrad der Marke Brennabor. Der Besitzer wird gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen unter der Telefonnummer 07462/946 40 zu melden.