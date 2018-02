Immendingen Von Rittern und schönen Immendinger Edelfrauen

Katholische Frauengemeinschaft feiert mit über 100 Besuchern Frauenfasnet auf Burg Schreckenstein.

Edelfrauen, Burgfräulein, Mägde und niederes Gesinde, aber auch Ritter, Adlige, Musketiere und Schlossgeister waren am Dienstagabend zu Gast auf "Burg Schreckenstein" und feierten mit der katholischen Frauengemeinschaft eine gelungene Frauenfasnet. Vorsitzende Veronika Hall freute sich bei der Begrüßung über die große Resonanz, die der Aufruf zum "Spektaculum" gefunden hatte. Über hundert Besucherinnen aus Immendingen, Zimmern, Ippingen und Mauenheim waren in den zur Ritterburg verwandelten Pfarrsaal gekommen. Unter ihnen befand sich traditionell Pfarrer und Präses, Freiherr "Hieronymus" Axel von Schreckenstein (Maier) als einziger männlicher Gast.

Für die richtigen "Minnelieder" des Abends sorgte Musiker Franz Samson. Nach dem Einmarsch zeigten Mitglieder der Frauengemeinschaft den "Tanz der Marktfrauen und Mägde", ehe der Ritterschmaus begann. Angeboten wurde Deftiges wie "Kanonenkugeln auf Scheiterhaufen" und "Henkersmahlzeit". Irmgard Pfanzelt berichtete in der ersten Büttenrede über die Leiden, aber auch die Vorteile, die eine "Hausdame der Schreckensteins" erlebt. Ihr Fazit war es, am besten die Frauen im Oberen Schloss regieren zu lassen. Nach einem Geburtstagslied für Jubilarin Johanna Schmid brachten "Sechs Edelleute" mit einem Tanz zu modernen Rhythmen frischen Wind in die alten Burgmauern. Geleitet wurde der Auftritt der Gretele der Narrenzunft Strumpfkugler von Alexandra Börtzler. Für ganz besonderen gereimten Spaß sorgten traditionell Evelyn Conrath und Erika Roman, die sich als Kunigund und Adelheid von Schreckenstein überaus wählerisch bei der Suche nach geeigneten, edlen Ehemännern erwiesen.

"Auf der Welt gibt's keinen Mann, der uns das Wasser reichen kann," stellten die "hoch-wohl-geborenen" Burgfräulein fest.

Besonders viele evangelische Besucher, Marlies Lux von der katholischen Frauengemeinschaft Engen und zwei Gäste aus Bulgarien waren Veronika Hall noch eine weitere Begrüßung wert, ehe "Burggeist Ottokar", ganz in Weiß gehüllt und mit Kerzenleuchter die Bütt betrat. Roswitha Sterk aus Mauenheim erzählte manche geisterhaften Erlebnisse und drohte: "Nächtens die Menschen zu erschrecken, bin ich parat an allen Ecken". Beim Finale sangen "Die alten Rittersfrauen" (Veronika Hall, Ulrike Stieb, Hildegard Urban, Andrea Grieninger, Margret Schmidt und Andrea Vogel vom Frauenvorstand) Lustiges aus der mittelalterlichen Zeit, als die Ritter noch keine Hygiene kannten. Mit einem Dank an alle Besucher, Mitwirkenden und Helfer sowie an Rainer Großmann für die Kulissen setzte Veronika Hall den Schlusspunkt für das Programm.