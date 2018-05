vor 1 Stunde Stephan Rieger Hattingen Vergessener Topf löst Brand eines Einfamilienhauses in Hattingen aus

Aufregung zur Mittagszeit in Hattingen: Ein Küchenbrand hat sich am Sonntag zu einem größeren Brand entwickelt, der ein ganzes Einfamilienhaus verwüstete. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten aus der ganzen Region war im Einsatz. Ein auf dem Herd vergessener Topf hat nach ersten Erkenntnissen der Polizei den Brand ausgelöst.