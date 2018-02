Ippingen Spaß mit Wladimir, Igor und Anuschka bei Ippinger Fasnet

Kosaken vom Ippinger Männergesangverein sorgen für einen lustigen Abend.

Russland als Motto einer Fasnetsparty – für viele eine Herausforderung beim Wühlen in den Fasnetkisten – aber in Ippingen fanden viele schöne Russinnen mit schwarzen oder auch blonden Haaren, viel Schminke und viel Schmuck den Weg in die Lindenberghalle und auch die Männer hatten so manche Pelzmütze gefunden, sich ein Bärtchen wachsen lassen oder den Pelzmantel der Oma aus der Mottenkiste geholt. So schwierig war das Thema dann doch nicht, vor allem für die Männer und Frauen vom Männergesangverein "Sängerlust", die topgestylt auf der Bühne mit vielen Programmpunkten für Stimmung und lachende Gesichter sorgten.

So sangen sie "Kalinka" und mit ihren tiefsten Bassstimmen "Kosaken sind wir", sie sangen von Russlands Räubern und ihrem Hauptmann Wladimir und von der schönen Anuschka, die sich einen starken Mann wünschte.

Chefarzt Professor Armin erklärte fachgerecht den Bau einer Atombombe, wobei man alles was dazugehört im örtlichen Fachhandel erwerben kann. Wobei er aber die Sicherheitshinweise nicht vergaß zu erwähnen und den Verwendungszweck als Partygag anpreiste oder diese zur Not auch zur nationalen Sicherheit dienen könnte. Am Fasnetsabend wurde weder mit Nastrowje noch mit Do swidanja gespart, nur den Wodka, den U-Boot Kommandant Iwan trank, während er durch das Programm führte, fand man leider im ganzen Saal nicht. Wahrscheinlich als Vorsichtsmaßnahme, damit die fliegenden Gläser nicht das närrische Publikum in der Lindenberghalle treffen.

Sepp und Lisbeth fuhren mit der transsibirischen Eisenbahn nach Moskau und Sepp hatte mal wieder überhaupt keinen Spaß an nichts, wogegen Lisbeth angesichts der russischen Architektur sogar einen russischen Akzent annahm. Und es wurde mal wieder bewiesen, dass im Hafen der Ehe auch Kriegsschiffe vor Anker liegen, wie es U-Boot Kommandant Iwan ausdrückte.

Zum Lachen war Pessimist Loisl, der mit echtem drittem Gebiss wieder aus dem Ramstal anreiste und dem es mit den Russengeschichten reichte und lieber die Immendinger durch den Kakao zog und traditionsgemäß auch die Öfinger. Den Narren in der Halle gefiel er so gut, dass sie schon eine Zugabe wollten, bevor er überhaupt fertig war.

Auch das traditionelle russische Männerballett und die tanzenden Russenweiber, "die sexy bewegten ihre Leiber", wie es wieder Iwan ausdrückte, begeisterten die russischen Narren im Saal und durften nicht ohne eine Zugabe zum Wodkatrinken.