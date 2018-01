Immendingen Pläne für ein Kreis-Akkordeontreffen in Immendingen

Immendinger Akkordeonverein am 7. Juli in der Rolle des Gastgebers. Gemeinsames Konzert mit Kirchenchor Mauenheim.

Im Sommer wird Immendingen zum Treffpunkt der Akkordeonvereine der Kreisvereinigung Donaueschingen. Wie Vorsitzende Alexandra Börtzler in der Jahreshauptversammlung berichtete, richtet der Akkordeonverein „Junge Donau“ am 7. Juli das Kreistreffen der aus. Das diesjährige Frühjahrskonzert am 7. April wird zusammen mit dem Kirchenchor Mauenheim gestaltet. Mit einer Serenade bereichert man auch das 16. Schlossfest und beteiligte sich am Weihnachtsmarkt.

Alexandra Börtzler und Schriftführerin Rita Kellner konnten wieder eine positive Bilanz über das vergangenen Jahr ziehen. In mehrfacher Hinsicht bildete der Verein wieder einen wichtigen Aktivposten im kulturellen Leben der Gemeinde. Mit der musikalischen Umrahmung des Neujahrsempfangs von Gemeinde und Landkreis ist das Orchester seit Jahren weithin zu einem Markenzeichen geworden. Hinzu kamen weitere herausragende Ereignisse, unter anderem das Frühjahrskonzert, das Jugendvorspiel im Advent und die musikalischen Beiträge zu den Jubiläumsfeiern des VdK-Ortsverbandes und des Kreisverbandes. Auch war man beim SWR1-Pfännle dabei. Einblick in die Finanzen gab Kassiererin Petra Schwarz. Über die Jugendarbeit informierte Sarah Sterk.

Nach dem von der Vorsitzenden für den verhinderten Dirigenten Eric Dann gegebenen Bericht bereitete man sich in 35 Proben auf die fünf Auftritte vor. Vom Dirigenten gab es Lob für den konzentrierten Ablauf der Proben bei guter Kameradschaft.

Etwas Wehmut klang in dem Bericht der Dirigentin des Jugendorchesters Gaby Münch. Nachdem Spieler zum Stammorchester überwechselten, hatten die Nachwuchsmusiker beim Frühjahrskonzert ihren letzten Auftritt. Bei der erfolgreichen Nachwuchsarbeit, geleitet von Stefanie Dann, ist die Dirigenten jedoch hoffnungsvoll, „dass es bald wieder werden wird“. Allein im Musikgarten sind 24 Kinder mit Freude dabei. Bei den Wahlen ergaben sich nur kleine Veränderungen. Nachfolgerin von Kassenprüfer Helmut Henning, nach 26 Jahren mit einem Präsent verabschiedet, wurde Alexandra Münzer.

Dank und Komplimente gab es von Bürgermeister Markus Hugger, für die Leistungen des Vereins. Er informierte zudem über die neue Förderung der Musikerausbildung.