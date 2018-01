Immendingen Ökumene begeht Immendinger Bibelmonat

Pfarrerin Silke Bauer-Gerold und Pfarrer Axel Maier halten vier Bibelgespräche in den Pfarrsälen.

Mit einem ökumenischen Bibelmonat starten die katholische und die evangelische Pfarrgemeinde ins neue Jahr. Die evangelische Pfarrerin Silke Bauer-Gerold und der katholische Pfarrer Axel Maier wollen damit nach längerer Pause wieder eine Tradition aufleben lassen. Bisher wurde in der Vergangenheit jeweils eine ökumenische Bibelwoche gefeiert. Nun sollen die geplanten Bibelgesprächsabende auf vier Januar-Wochen verteilt werden, so dass zum Jahresanfang ein ganzer Bibelmonat entsteht.

"Die ökumenische Bibelwoche 2017/18 steht unter dem Thema 'Zwischen dir und mir' und beschäftigt sich mit dem Hohelied der Liebe," beschreibt Pfarrer Axel Maier das Motto der Gespräche. Da die Termine dieses Jahr jedoch breiter gestreut werden, besteht nicht nur in der einen Woche die Möglichkeit zur Teilnahme, sondern interessierte Besucher können noch bis Ende Januar zu den Abenden in den beiden Pfarrsälen kommen. "Alle Christen aus unseren evangelischen und katholischen Gemeinden sowie alle Interessierten laden wir zu den Bibelgesprächen ein," so Axel Maier.

Folgende Termine und Themen sind während des ökumenischen Bibelmonats geplant, wobei die Treffpunkte jeweils wechseln: Am Mittwoch, 10. Januar, findet der erste Bibelgeprächsabend im Gemeindezentrum der evangelischen Versöhnungskirche statt. Die Leitung hat Pfarrerin Silke Bauer-Gerold. Das Thema lautet "Süßer als Wein – Stark wie der Tod". Der nächste Termin folgt am Dienstag, 16. Januar, im katholischen Pfarrheim St. Peter und Paul. Pfarrer Axel Maier geht bei diesem Treffen näher auf das Bibelthema "Alles ist Wonne an dir" ein.

Der dritte Bibelabend findet wieder im Gemeindesaal unter der evangelischen Kirche statt. Pfarrerin Silke Bauer-Gerold befasst sich am Dienstag, 23. Januar, mit dem Thema "Ich suchte, den meine Seele liebt". Schließlich wird der vierte Bibelgesprächsabend am Dienstag, 30. Januar, wieder im katholischen Pfarrheim St. Peter und Paul abgehalten. Das Thema, zu dem Pfarrer Maier an diesem Abschlussabend Erläuterungen gibt, lautet "Die Liebe hört niemals auf".