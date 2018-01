Zimmern Neue Zimmerer Teufel und Köhler verpflichtet

Närrischer Zimmerer Akt mit Narrenpfarrer und Höllenhund stimmt auf die Fasnet ein.

Nach dem Rutsch ins neue Jahr ging es mit der Zimmerer Dorffasnet richtig los. Der Auftakt der närrischen Saison bildete vor der passenden Kulisse des Dorfbrunnens wieder die Teufel- und Köhlerweihe, mitgestaltet von der Narrenkapelle. Ohne diesen zu überstehenden närrischen Akt fand auch heuer der Nachwuchs, bei den Teufeln Shannen Mink, Annika Matzner und Michelle Metke, bei den Köhlern Kerstin Zeller und Pascal Heizmann, keine Aufnahme in den Stand der Hästräger der Teufelsbrut.

Daniel Seeh waltete bei dem Ritual als Narrenpfarrer seines Amtes und sprach die passenden Verse, basierend auf den zwei Elementen Feuer und Wasser. Die Sage um das Treiben der Köhler, beim ehemaligen Kloster Amtenhausen, dem verbrieften Ursprung der Teufelsbrut, wurde den neuen Narren vom Köhler Eckart Keller eingepredigt. Ihre Tauglichkeit und das Lodern des Höllenfeuers in den künftigen Teufeln und Köhler musste zunächst überprüft werden. Eckart Keller war es auch, der ihnen symbolisch das Feuer reichte, indem er ihnen das Gesicht schwärzte und stellte fest: „Das Feuer brennt“. Der Höllenhund (Patrick Brunner) wusch mit Brunnenwasser die Gesichter des Nachwuchses rein. Diesmal waren auch Gäste vom ehemaligen Kloster gekommen. Sie sangen eine Ode an die Jungen. Die begeisterten Zuschauer stimmten ein in den Refrain „denn die Fasnet ist nur gut, bei der Zimmerer Teufelsbrut“. Die Voraussetzungen für die Weihe waren nun perfekt. Narrenpfarrer Seeh konnte die Weihe vollziehen. Die feurigen Teufel und Köhler können nun ihr Unwesen treiben. Mit dem gemeinsamen Schwur auf den Oberteufel Daniel Vögele besiegelten die Geweihten feierlich ihre Zugehörigkeit zur Brut. Der Oberteufel übergab dem Nachwuchs die Teufelsmasken und die für das närrische Treiben erforderlichen Utensilien. Von der Narrenkapelle erklang die Teufelhymne. Von Bruno Au mit dem notwendigen närrischen Rüstzeug ausgestattet, entsandten er und Teufelchef Joachim Gugel der zum Auftakt bereits eine große Zuschauerkulisse begrüßen konnte, wortgewaltig die Fasnet-Losverkäufer.