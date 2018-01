Immendingen Neue Immendinger Kommandanten treten Dienst an

Feuerwehr wählt in vier Abteilungsversammlungen ihre Führungkräfte und Stellvertreter.

Einen teilweisen Generationenwechsel haben die vier Abteilungen der freiwilligen Feuerwehr Immendingen bei ihren Führungskräften vollzogen. In getrennten Versammlungen in den jeweiligen Abteilungen wurden drei der Abteilungskommandanten neu ins Amt gewählt. Unverändert an der Spitze der Immendinger Gesamtwehr bleibt Gesamtkommandant Andreas Heitzmann, der mit großer Mehrheit bei der Jahreshauptversammlung in Ippingen im Amt bestätigt wurde. Der 56-Jährige kündigte jedoch an, dass er bei der nächsten Neuwahl in fünf Jahren nicht mehr als Gesamtkommandant kandidieren werde.

"Ich nehme das Amt gerne noch für die nächsten fünf Jahre an", sagte Heitzmann, der mit 66 von 71 Stimmen in geheimer Wahl erneut als Immendinger Feuerwehrchef gewählt wurde. Fünf der abgegebenen Stimmen waren ungültig. Das gleiche Ergebnis erzielte Heitzmanns zweiter Stellvertreter Reiner Urban. Erster Stellvertreter des Gesamtkommandanten ist kraft Amtes der Abteilungskommandant Immendingens, Winfried Heitzmann.

Nicht im Rahmen der Gesamtversammlung gewählt wurden die Abteilungskommandanten, ihre Stellvertreter und Mitglieder des Feuerwehrausschusses. Andreas Heitzmann gab bei der Sitzung in Ippingen lediglich die Ergebnisse der Wahlen in den Abteilungsversammlungen bekannt: Neuer Immendinger Abteilungskommandant ist Winfried Heitzmann. Er löst seinen Bruder Andreas ab, der zwei Jahrzehntlang die Führung der Abteilung Immendingen innehatte. Erster Stellvertreter von Winfried Heitzmann ist bei der Abteilung Immendingen Erwin Brunner, zweiter Stellvertreter Phillip Kannappel. In den Gesamtausschuss wählten die Immendinger und Zimmerer Feuerwehrleute Reiner Urban, Jörg Hofacker, Erwin Brunner und Sven Kehm als Nachrücker.

Neuer Hattinger Abteilungskommandant ist Simon Speck, der Bernhard Knittel nach 23 Jahren Führung ablöst. Zu seinen Stellvertretern wurden Maik Wrobel, Norbert Grosser und Daniel Hensler gewählt. Im Gesamtausschuss sitzen für Hattingen Maik Wrobel und Daniel Hensler. In Ippingen ist Manuel Butschle zum neuen Abteilungskommandant gewählt worden, der auf Dietmar Labor folgt. Sein Stellvertreter und Gesamtausschussmitglied ist Sebastian Hall. Der Mauenheimer Kommandant Ehrenfried Weckerle wurde im Amt bestätigt. Sein Stellverteter ist Arno Kupferschmid. Thomas Volkmer vertritt Mauenheim im Gesamtausschuss.