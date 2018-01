Mauenheim Mauenheimer Radsportverein mit vielfältigen Angeboten

Mauenheims größter Verein zieht Erfolgsbilanz. Im März lockt wieder der Schmolke-Carbon-Cup.

Michael Bürsner ist weiter Vorsitzender des Radsportvereins Mauenheim. In der Generalversammlung wurde er einstimmig in seinem Amt bestätigt. Ebenso einmütig wieder gewählt wurden Stefanie Löffler als Schriftführerin, Anita Keller als erste Kassiererin, Jan Münzer als erster Fahrwart und Julia Dergan als erste Jugendvertreterin. Für den ersten Besitzer Martin Denzel und Kassenprüfer Werner Dergan, die nicht mehr antraten, wurden Niclas Volkmer und Franz Gessler gewählt. Die Wahlleitung oblag Bürgermeister Markus Hugger, der dem Verein für seine zahlreichen Aktivitäten herzlich dankte.

Schriftführerin Stefanie Löffler berichtete detailliert über eine Fülle von Aktivitäten im vergangenen Jahr. Höhepunkte waren das Herbstfest und vor allem die Ausrichtung des Schmolke-Carbon-Cups. 200 Radsportler aus ganz Baden-Württemberg, Bayern, der Schweiz, Österreich und dem Elsass gingen an den Start. Von Mauenheim mit dabei war Jan Münzer, der eine beachtliche Platzierung erreichen konnte und in der Versammlung als Fahrwart den Bericht der Sportgruppen gab. Die engagierte Jugendarbeit trägt bei dem konstant 250 Mitglieder zählenden größten örtlichen Verein reiche Früchte. Das Interesse gilt nicht nur dem Radfahren. Eine große Bedeutung wird auch dem Fitnessangebot beigemessen. Worte des Dankes durch den Vorsitzenden gingen an die Übungsleiter für ihre verdienstvolle Arbeit. Übungsleiter sind Dirk Böttcher, Bubenturnen, Stefanie Tscherter, Turnmädels, Stefanie Löffler und Julia Dergan Mädchen- und Bubenturnen. Jacqueline Trolda ist zuständig für Nordic Walking, sowie die Herren und Damengymnastikgruppen. Nina Böttcher leitet das Bubenturnen, Sandra Peters das Mutter-Kind-Turnen. Harald Leiber kümmert sich um die Heimtrainergruppe.

Einblick in die Finanzen gaben Anita Keller und Kathrin Zeiser. Nach dem vom Vorsitzenden gegebenen Ausblick findet am 12. Februar der Radlerball statt. Am 24. März wird wieder der Schmolke-Carbon-Cup ausgerichtet. Es folgen die Pfingstausfahrt, das Herbstfest und die St. Martinsfeier.