Mauenheim Mauenheimer Landjugendführung mit neuen Gesichtern

Alina Volkmer ergänzt Mauenheimer Vorstand. Viele Aktivitäten das ganze Jahr.

Keine Probleme hat die Mauenheimer Landjugend mit der Besetzung der Ämter in der von einem Dreierteam geleiteten Vorstandschaft. In der Generalversammlung wurden die Vorstandsmitglieder Marcel Bach und Manuel Rosin einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Für Vanessa Aloe, die sich nicht mehr zur Wahl stellte, wurde einmütig Alina Volkmer gewählt. Der damit frei gewordene Beisitzerplatz ging an Juliane Leiber. Neue Kassenprüfer sind Martina Preis und Anita Kupferschmid, Getränkewart ist Holger Sterk.

Im vergangenen Jahr war die Landjugend wieder sehr aktiv, wie der detaillierte Rückblick von Sarah Sterk verdeutlichte. Zu den Höhepunkten zählten unter anderem die Teilnahme am Kreislandjugendtag, die Gruppenbegegnungen auf dem Wolfhof, das Kreisfußballturnier, die Sonnwendfeier und der Kreisfastnachtsball, wo man jeweils mit einer starken Truppe vertreten war. Beim Kochwettbewerb in Brigachtal erzielte man den ersten Platz. In der gelungenen Kooperation mit der Gruppe von Hausen vor Wald erreichte man beim Erntedankfest in Dauchingen mit dem gestalteten Wagen den vierten Platz. Örtlich bereicherte man den Radlerball, die Dorfweihnacht, richtete den Seniorennachmittag aus und gestaltete den Außenbereich des Gruppenraumes.

Kassierer Jona Sterk gab Einblick in die Finanzen, die durch vollzogene Anschaffungen etwas strapaziert wurden. Von Bürgermeister Markus Hugger, der zusammen mit Ortsvorsteher Michael Ilg zur Versammlung gekommen war, gab es großes Lob für die Aktivitäten der Gruppe. „Diese ist ein positives Aushängeschild sowohl für Mauenheim, als auch die Gemeinde“, sagte Hugger. Nach dem von Marcel Bach gegebenen Ausblick kommt zu den gewohnten Veranstaltungen ein Tanzkurs hinzu. Grußworte mit Terminankündigungen gab es von Theresa Wolf und Kathrin Wiehl vom Kreisverband.