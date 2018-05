Immendingen Kegelsportclub Immendingen feiert seine Aufsteiger

Positive sportliche Bilanz der Kegler nach dem Aufstieg der ersten Herrenmannschaft in Landesliga.

Eine positive Bilanz der sportlichen Erfolge und der Vereinsarbeit zogen die Mitglieder des Kegelsportclubs Immendingen bei ihrer Hauptversammlung. Die erste Mannschaft des KSC hat den Aufstieg von der Bezirksliga A in die Landesliga B geschafft, die erste Damenmannschaft den Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga Südwest erreicht. Erfolgreich war auch die Keglerjugend. Weiter gepflegt werden die Kontakte zu den Sportkameraden in Bern in der Schweiz.

Nach der Eröffnung der Versammlung durch Vorsitzende Daniela Eiche berichtete Schriftführer Georg Tischler über die Aktivitäten des Kegelsportclubs im letzten Jahr, zu denen neben dem Sportbetrieb etliche kameradschaftliche Treffen zählten. Tischler ging auch auf die aktuelle sportliche Situation der KSC-Teams ein. Eine ganze Anzahl von Mitgliedern des Clubs ehrte Daniela Eiche für langjährige Mitgliedschaft im Verein: Für zehnjährige Aktivität mit der bronzenen Ehrennadel Andreas Lohrer; für 15-jährige passive Mitgliedschaft Dieter Kutscher mit der Bronzenadel; für 15-jährige Aktivität Silke Schätzle und Roswitha Ohnemus mit der silbernen Ehrennadel; für 25-jährige passive Mitgliedschaft Ingrid Großmann mit der Silbernadel; sowie mit der Goldnadel für 40 Jahre als passive Mitglieder Alfred Graf, Linus Kehm, Siegfried Knoblauch, Dieter Seidler und Adrian Reichl.

Von einer gesunden finanziellen Lage des KSC, die nicht zuletzt auch durch die Überlassung des Auflösungsbetrags der Kirchen-Hausener „Gut Holz“-Kegler aufgebessert wurde, berichtete Kassierer Werner Ohnemus. Derzeit hat der Club 42 Aktive, neun Jugendliche und 70 passive Mitglieder. Rolf Malitzke lobte die Kassenführung von Ohnemus.

Den Jugendbericht gab anstelle Jugendleiterin Heike Herzog Vorsitzende Eiche. Derzeit gehören dem Verein zwei U10 Kinder, ein U14 Jugendlicher und sechs U18 Jugendliche an. Erfolgreich war Nicole Brütsch, die Bezirksmeisterin wurde und bei der Deutschen Meisterschaft antreten darf. Mit Schülern der Realschule pflegt der KSC eine Kegel-AG. Über die Sportsaison der Damenteams informierte Silke Schuler. Wie die erste Mannschaft den Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga schaffte, so erreichte ihn auch die zweite Mannschaft mit Platz sieben in der Landesliga Südwest. Laut Sportwart Markus Egle schaffte die Erste der Herren den Aufstieg in die Landesliga B, die zweite Mannschaft holte Platz drei in der Bezirksklasse A, die dritte Platz drei in der Bezirksklasse B, die vierte Platz vier in der Schwarzwald-Bodensee-Staffel. Wie Daniela Eiche informierte, nimmt der KSC dieses Jahr wieder am Schlossfest teil und fährt zum Kegeln nach Bern. Bürgermeister Markus Hugger dankte dem Verein für sein Engagement.