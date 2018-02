Immendingen Julia Wollenhöfer neue Immendinger Schulleiterin

43-Jährige übernimmt Leitung der Schlossschule. Zuvor drei Jahre als Lehrerin in Brasilien gearbeitet.

Die 242 Kinder an der Schlossschule haben eine neue Schulleiterin. Julia Wollenhöfer, erst vor kurzem von ihrer dreijährigen Tätigkeit als Lehrerin an der Deutschen Schule im brasilianischen Rio de Janeiro zurückgekehrt, hat die Führung der Immendinger Grundschule übernommen. Sie freut sich auf die neue Aufgabe und die wartenden Herausforderungen. Als eines ihrer Ziele nennt sie, den Schulstandort attraktiv zu gestalten und das nicht nur baulich, sondern auch pädagogisch: "Ich würde gerne diese Schule fit machen, dass wir besser sind als andere", sagt sie. Die Schlossschule hat sich die aus Wiesbaden stammende Schulleiterin aus bundesweiten Schulen unter anderem deswegen ausgesucht, weil sie und ihre Familie gern im Süden des Landes leben wollen.

So ganz erfüllen kann Immendingen derzeit die klimatischen Erwartungen der Familie Wollenhöfer nach dem Aufenthalt im warmen Rio zwar noch nicht. Und auch der Immendinger Zunftball unterschied sich doch deutlich von dem, was Julia Wollenhöfer vom heimischen Karneval gewohnt ist. Dennoch aber sagt die 43-Jährige, dass sie sich zusammen mit ihrem Ehemann und den drei Kindern, zwei 18 und 13 Jahre alten Söhnen und einer 16-jährigen Tochter, bereits wohlfühlt am Ort. Geboren wurde die Schulleiterin in Gießen. Sie wuchs in Wiesbaden auf, ehe sie in Gießen studierte. Im Rhein-Taunus-Kreis hat sie ihr Referendariat absolviert, dann elf Jahre als Grundschullehrerin in Bad Schwalbach gearbeitet. Schwerpunkte waren dort jahrgangsübergreifendes Lernen und Inklusion. Internationale Erfahrung: "2014 habe ich beschlossen, mich für das Auslands-Schulwesen zu bewerben." Von 2015 bis Anfang 2018 war sie Didaktische Leiterin des deutschen Zweiges der "Escola Allemá Corcovado" in Rio de Janeiro in Brasilien."Die Schule gewann 2016 als einzige von 140 deutschen Auslandsschulen den Deutschen Schulpreis", berichtet sie. Vor ihrer Rückkehr aus Südamerika hat sich Julia Wollenhöfer bundesweit für eine Stelle als Schulleiterin beworben. Die Auswahl fiel auf Immendingen, weil es sich um eine "wachsende Gemeinde" mit vielen Möglichkeiten zur Schulentwicklung handle. Auch die "gewisse Internationalität" des Vier-Länder-Ecks Deutschland, Schweiz, Österreich und Frankreich gefällt der Familie.

Viele Aufgaben warten: Die neue Schulleiterin weiß, dass an der Schlossschule viele Herausforderungen auf sie warten. Eine hat sie bereits angenommen: Ab dem zweiten Halbjahr werden die zweiten Klassen dreizügig, statt bisher nur zweizügig geführt. "Bei den Erstklässlern bleibt es vorerst bei zwei Klassen mit 30 Schülern, auch wenn das viel zu viele sind," so Julia Wollenhöfer, die diesbezüglich auf den Lehrermangel verweist. Hinsichtlich der im neuen Bildungsplan vorgegebenen geänderten Unterrichtsmethoden sei eine großzügige Umgestaltung der Schulräume nötig, betont sie und will mit Bürgermeister Markus Hugger über das Thema reden. Sie weiß allerdings, dass eine aufwändige Grundsanierung und der Umbau des Schulzentrums ohnehin auf der Agenda der Gemeinde stehen. "Die Schüler müssen sich in ihrer Schule wohlfühlen, damit sie richtig lernen können," so die Pädagogin.

Zukunftspläne: Für die Schlossschule stärker in Angriff nehmen möchte Julia Wollenhöfer Themen wie ganzheitliches Lernen und den Bereich Digitalisierung und Medien. Zu ihren weiteren Zielen zählen mehr Bewegungsangebote für die Schüler. "Die Kinder sitzen zu viel," sagt sie. Weiter eng zusammenarbeiten will sie mit der Hornenbergschule und das nicht nur in Sachen Inklusion. Schließlich wünscht sie sich noch einen männlichen Schulsozialarbeiter. Die Schulleiterin: "Den bräuchten unsere Jungen, die sonst in Kindergarten und Schule fast nur noch von Frauen betreut und ausgebildet werden."

Zur Person

Julia Wollenhöfer, die neue Leiterin der Schlossschule ist 43 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Julia Wollenhöfer, wurde in Gießen geboren, wuchs in Wiesbaden auf und absolvierte in Gießen ihr Studium. Es folgte ihr Referendariat im Rhein-Taunus-Kreis und eine elfjährige Tätigkeit als Grundschullehrerin an der Grundschule Bad Schwalbach. Von 2015 bis Anfang 2018 arbeitete sie als Didaktische Leiterin des deutschen Zweiges der "Escola Allemá Corcovado" im brasilianischen Rio de Janeiro. Jetzt hat sie ihre Stelle als Schulleiterin in Immendingen angetreten. (feu)