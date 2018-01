Immendingen Ippinger Sänger bestätigen ihren kompletten Vorstand

Vertrauen in bewährte Führung bei Hauptversammlung.

"Alles richtig gemacht, weiter so", lobte Dirigentin Lioba Manger ihre Sänger vom Männergesangverein Ippingen Sängerlust bei der Jahreshauptversammlung. Sehr positiv sei auch, so Lioba Manger weiter, dass zwei neue Sänger vom Projektchor beim Gesangverein geblieben sind.

Bei den anstehenden Wahlen konnte auch unter dem Motto "weiter so" gewählt werden. Die gesamte Vorstandschaft stellte sich in ihren Ämtern wieder zur Wahl und wurde auch einstimmig in diesen bestätigt. Erneut zum Vorsitzenden gewählt wurde Armin Zeller, zum zweiten Vorsitzenden Gerhard Riegger, zum Kassierer Manfred Butschle und zum Schriftführer Mathias Zeller. Auch die aktiven Beisitzer Markus Zeller und Berthold Wenzler wurden in ihren Ämtern wieder gewählt, sowie auch die die passiven Beisitzer Bernd Pottin und Patrick Mink.

Ortsvorsteher Christian Butschle, selbst Sänger im Verein, dankte den Sängern für die vielen Aktivitäten im Ort. Vor allem auch für den Höhepunkt, das Kirchenkonzert im vergangenen Dezember, bei welchem der Erlös für die Erhaltung der Kirche gespendet wurde.

Auch Wolfgang Denecke vom Schwarzwald-Baar-Chorverband, der die Einladung zur Jahreshauptversammlung angenommen hatte, freut sich über die Bodenhaftung des Vereins und das die Sänger dem Gesang verbunden bleiben.

Im neuen Jahr stehen schon einige neue Termine im Kalender, wie das Waldfest an Pfingsten, am 20. und 21. Mai, zusammen mit dem Männergesangverein Sunthausen. Vom 7. bis 9. September findet der diesjährige Ausflug nach Südtirol statt, am 13. Oktober das Gruppenkonzert in Unterbaldingen, welches vom Gesangverein Oberbaldingen ausgetragen wird, und am 20. Oktober findet ein Auftritt in Immendingen anlässlich des 175. Geburtstag des Gesangvereins "Liederkranz" statt.

Der Ippinger Männergesangverein hat derzeit genau 111 Mitglieder, wovon 24 aktiv singen, wie auch an der Jahreshauptversammlung, bei welcher, sehr zur Freude der passiven Mitglieder, kräftig gesungen wurde. Mit Liedern wie "Wenn der Tag zu Ende geht", "Arcobaleno" und "An der Bar" spürte man den Spaß der Männer am Singen und im Verein. Anschließend freuten sie sich auf das traditionelle Schnitzel, was immer am Ende der Mitgliederversammlung serviert wird.