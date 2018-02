Ippingen Ippinger Jahrmarktbesuch der besonderen Art

Landfrauen lassen bei ihrer Fasnet humorvoll Marktszenen aufleben.

"Auf dem Karussell fahren alle ganz schnell", begrüßten die Ippinger Landfrauen ihr närrisches Publikum und mit ihrem Motto "Jahrmarkt" sorgten sie wieder für einen bunten, unterhaltsamen und witzigen Abend in der vollbesetzten Lindenberghalle. Barbara Zeller führte mit viel Witz, Charme und ihrem Bombomstand durch das Programm und verteilte Lollis, Gutsle und Lebkuchenherzen. Ein typischer "Märt" aufgebaut auf der Bühne der Ippinger Halle mit Imbissbude, Luftballondarts, Ballwurf, Pferdekarussell, Geisterbahn, Losebude, Hau den Lukas und sogar einer Achterbahn. Der Losbudenbesitzer warb mit "Jedes Los ein Gewinn" und brachte so Unterhosen, grinsende Kissen, Verhüterli und Autos an die gutgläubigen Jahrmarktbesucher.

Auf dem Märt trafen sich viele alte Bekannte und lästerten über Hinz und Kunz, die Landfrauen spotteten über Männer, die Landmänner über Frauen. Das Geschrei der Achterbahnfahrer hallte über den ganzen Platz und als Zugabe gab es eine Fahrt umsonst. Bei "Hau den Lukas" wurde Ortsvorsteher Christian Butschle als Warmduscher entlarvt, Jimmy Mink als Möchtegern und nur Landfrau Susanne Riegger zeigte, was eine echte Landfrau alles kann. Durch die Geisterbahn tanzten wilde Vampire, Zombies und Geister zu "Thriller". Wahrsagerin "Tanuschka" sah nicht nur in die Zukunft, sondern auch in die Vergangenheit, und erzählte dank ihrer Glaskugel Petruschka ungewöhnliche Geschehnisse des vergangenen Jahres. Vom Wählen der Notrufnummer weil man Bioeier bestellen möchte und dem Versuch den Aufbau der Windräder heimlich zu fotografieren. In einer Werbeshow bewarben die Ippinger Landfrauen ein Koch-Komplett-Set, bevor sie von der Liebe zu ihrem Küchenmaschinenmultifunktionsgerät sangen.

Mit einem tollen Tanz in farbenfrohen Kostümen beendeten die Ippinger Landfrauen ihren kurzweiligen Programmabend, an welchem die bunt kostümierten Narren im Saal voll auf ihre Kosten gekommen sind und ihren Spaß hatten, wobei sie sich garantiert schon auf den nächsten Märtbesuch freuen.