Immendingen Immendinger Wassergebühren 2018 weiter stabil

Neukalkulation erfolgt zum nächsten Haushaltsjahr. Wasserabsatz durch Daimler-Baustelle gestiegen.

Bei Trinkwasser und Abwasser können sich die Immendinger im neuen Jahr weiter auf stabile Gebühren einstellen. In beiden Fällen sind die Gebührensätze zum Anfang dieses Jahres sogar gesenkt worden. Die Neukalkulation für das Jahr 2019 nimmt Kämmerer Patrik Müller dann aber im Lauf der nächsten zwölf Monate vor und hat dabei auf Grund der rasanten Entwicklungen in der Gemeinde keine leichte Aufgabe. Derzeit benötigt vor allem die Daimler-Baustelle sehr große Wassermengen, so dass der Absatz steigt, was sich positiv auswirkt und günstige Gebührensätze zur Folge hat. Nicht allein wegen Daimler, sondern auch wegen der neuen Bau- und Gewerbegebiete lässt sich die künftige Situation aber nur schwer einschätzen.

Gebühr wurde gesenkt: Dank der guten Entwicklung beim Absatz von Trinkwasser gelten seit Januar günstigere Gebührensätze für die Immendinger Haushalte als zuvor. Der Gemeinderat konnte die Gebühr im Frühjahr von 2,18 Euro je Kubikmeter Trinkwasser auf nur noch 2,03 Euro je Kubikmeter absenken. Dieser Satz gilt nun bis zum Ende des nächsten Jahres. "Für 2019 müssen die Gebühren dann neu kalkuliert werden", so Kämmerer Patrik Müller. Dabei erwartet er, dass der Wasserverbrauch in Immendingen künftig starke Schwankungen haben wird.

Bei der Kalkulation der momentanen Gebühren haben sich die Wiedervermietungen der französischen Soldatenwohnungen und der steigende Wasserverbrauch auf der Daimler-Baustelle erfreulich ausgewirkt. Der Abzug der Bundeswehr als bis dahin größter Abnehmer wurde kompensiert. Künftig wird Daimler allerdings sein Niederschlagswasser sammeln und "eigenes" Wasser für die auf den Teststrecken nötige Bewässerung einsetzen. Andererseits wird aber auch das neue Gewerbegebiet Donau-Hegau stärker aufgesiedelt und die neuen Baugebiete wachsen. "Die Einschätzung des künftigen Wasserverbrauchs für die Neukalkulation der Gebühren ist daher nicht einfach", so Patrik Müller. Ausgeglichener Haushalt: Für das Jahr 2018 hat die Verwaltung dem Gemeinderat in seiner Abschlusssitzung einen ausgeglichenen Haushaltsplan des Gemeindewasserwerks vorgelegt. Im Erfolgsplan betragen die Einnahmen und Ausgaben 689 800 Euro, im Vermögensplan 547 000 Euro. Der Erfolgsplan enthält als größten Ausgabeposten den Fremdwasserbezug vom Aitrachverband (180 000 Euro), aber auch die Kosten für Strom, Unterhaltung von Quellen, Tiefbrunnen, Pumpwerken, Hochbehältern, Rohrnetz und Fahrzeugen sowie die erbrachten Bauhofleistungen. Auf der Einnahmeseite des Erfolgsplans sind im wesentlichen die Wassererlöse vermerkt, die 2018 mit 668 300 Euro erwartet werden.

Für das Jahr 2018 hat die Verwaltung dem Gemeinderat in seiner Abschlusssitzung einen ausgeglichenen Haushaltsplan des Gemeindewasserwerks vorgelegt. Im Erfolgsplan betragen die Einnahmen und Ausgaben 689 800 Euro, im Vermögensplan 547 000 Euro. Der Erfolgsplan enthält als größten Ausgabeposten den Fremdwasserbezug vom Aitrachverband (180 000 Euro), aber auch die Kosten für Strom, Unterhaltung von Quellen, Tiefbrunnen, Pumpwerken, Hochbehältern, Rohrnetz und Fahrzeugen sowie die erbrachten Bauhofleistungen. Auf der Einnahmeseite des Erfolgsplans sind im wesentlichen die Wassererlöse vermerkt, die 2018 mit 668 300 Euro erwartet werden. Neue Filtrationsanlage: Im Vermögensplan werden die 2018 vorgesehenen Investitionen festgehalten. Größe Maßnahme ist die Installation der Filtrationsanlage im Pumpwerk Bachzimmern, die einen Aufwand von 320 000 Euro erfordert. Für eine zentrale Erneuerung der Telefon- und Funkanlage werden 50 000 Euro investiert. Die Erschließung des Gewerbegebiets "Donau-Hegau" mit Wasserleitungen ist mit einer Ausgabe von 35 000 Euro eingeplant. Zur Restfinanzierung des Vermögenshaushalts muss das Gemeindewasserwerk ein Darlehen von 192 000 Euro aufnehmen. Die Kredittilgungen liegen 2018 bei 121 000 Euro. Zum Ende des nächsten Jahres hat das Wasserwerk 1,5 Millionen Euro Schulden, was 243 Euro pro Kopf der Einwohner ausmacht.

Die strukturellen Veränderungen der Gemeinde Immendingen in den letzten Jahren wirken sich auf den Trinkwasser-Preis aus. Nach dem Abzug der Bundeswehr als größter Wasserabnehmer folgt nun die Daimler AG, für deren Baustelle des Prüfzentrums momentan ebenfalls ein hoher Wasserverbrauch verzeichnet wird. Die künftige Entwicklung nach Fertigstellung des Daimler-Projekts ist allerdings noch unsicher. Weitere Bau- und Gewerbegebiete und damit eine größere Zahl von Wasserabnehmern können die Verbrauchsmenge und dadurch auch den Wasserpreis positiv beeinflussen. (feu)