Immendingen Immendinger Volksfest rund um die Gartengestaltung

Bei den Immendinger Garten-Tagen am kommenden Wochenende sind über 30 Aussteller präsent und zeigen neue Trends.

Auch in der 14. Auflage zeigen die Immendinger Garten-Tage auf dem Gelände der Firma Stark keinerlei Ermüdungserscheinungen. Gerade in Hochzeiten der Baukonjunktur möchte jeder Häuslebauer zu seinen eigenen vier Wänden, auch die passende Wohlfühloase im Freien nach seinen persönlichen Wünschen gestalten. Ideen und Anregungen sowie Tipps von den Experten zu den verschiedenen Themenbereichen im Garten können sich Interessierte bei den rund 30 Ausstellern holen. Zu dem kleinen Volksfest mit Bewirtung und Unterhaltung für die ganze Familie werden am Samstag, 28. und Sonntag, 29. April, erneut tausende Besucher erwartet.

"Unser Erfolg besteht darin, dass ein altbewährtes Konzept immer wieder durch neue Aussteller mit innovativen Gartenideen aktualisiert und neu belebt wird", so die Organisatoren Michael und Christian Stark. Im Kompetenzzentrum für Natursteine aus aller Welt gegenüber dem Immendinger Bahnhof sind die Mitarbeiter um Bernhad Stärk mit Hochdruck dabei, die Voraussetzungen für ein informatives und unterhaltsames Fest rund um den Garten zu schaffen.

Die Garten- und Landschaftsbaubetriebe sowie Gärtnereien präsentieren auf den Ausstellungsflächen ihre Vorstellungen zur Gartengestaltung und beraten die Besucher gerne. Ebenso wie die Hersteller von Betonwaren, Geländer- und Zaunsystemen, Regenwassernutz- und Umweltsysteme, Teich- und Pumpentechnik, von Spezialwerkzeugen und Terrassenüberdachungen. Bonsai-Züchter bringen Interessierten ihr Hobby näher und der ZG Raiffeisen-Markt Donaueschingen lädt im rustikalen Bahnschuppen zu einer Weinprobe rund um das badische Weinanbaugebiet Jechtingen ein.

Für ein ansprechendes Rahmenprogramm sorgen erneut die Ballonkünstlerin "Clown Anja" und in einer Mal- und Bastelecke werden die Kinder bestens betreut. Außerdem kann sich der Nachwuchs schminken lassen. Der Musikverein Zimmern spielt am Sonntag ab 11 Uhr zum Frühschoppenkonzert auf.