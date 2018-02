Immendingen Immendinger Strumpfkugler für die Fasnet bereit

Hohe Zeit der Narren startet mit Zunftball. Vorbereitungen laufen bereits seit letztem Herbst.

"Sechs Tage Fasnet – wir Strumpfkugler sind bereit." Mit diesem Motto startet die Narrenzunft am Samstag, 3. Februar, um 19.30 Uhr in die hohe Zeit der Fasnacht 2018. Über 100 Mitwirkende und Helfer hinter den Kulissen sind dabei, wenn an diesem Abend in der Donauhalle der Zunftball über die Bühne geht. Die Vorbereitungen für den wichtigsten Termin der Immendinger Saalfasnacht dauern teilweise schon seit Monaten. Zumindest seit Dezember sind auch die letzten der aktiven Gruppen dabei, ihre Auftritte vorzubereiten, für die am heutigen Freitag die Hauptprobe stattfindet. Beim Fasnachtsprogramm werden ab Mittwoch, 7. Februar, bis Dienstagnacht, 13. Februar, närrische Traditionen aufrechterhalten oder neu gepflegt.

Letzte Proben: In der Donauhalle herrscht an vorletzten Abend vor der Generalprobe für den Zunftball ein eifriges Gewusel. 15, 20 Akteure sind dabei, die Szene in der Regie von Karl-Heinz Zeller und Andreas Heitzmann vorzubereiten. Kulissen werden geschoben, Mikrophone getestet, ein letztes Mal die Manuskripte für den Text studiert. Dann geht es los. Noch kann nicht jeder seine Rolle auswendig sprechen. Einige der Spieler der Szene müssen für andere einspringen, die fehlen. Aber der Spaß kommt bereits gut rüber, wenn auch hier nicht zu viel vom Programmpunkt "(Ess)Bares für Wahres" im Vorab verraten werden soll...

Zunftmeister Peter Grieninger und sein Vize Sascha Zimmer berichten, dass mehr als 100 Akteure dazu beitragen, den Zunftball gelingen zu lassen. Schon beim Einmarsch zeigt sich die Zunft mit allen ihren Gruppen präsent und die Narrenkapelle sorgt für zünftige Musik. Hansele- und Greteletanz sowie der Auftritt der Donaugeister dürfen danach nicht fehlen. Die großen Szenen werden von den Gruppen Karl-Heinz Zeller und Andreas Heitzmann sowie Peter Disch und Donaugeister beigetragen. Für Abwechslung sorgen die Tanzgruppen Jana Hör, Alexandra Börtzler und Simone Zeller. Finale mit Zunftrat: Durch das Programm führen Bernhard Welle und Jonas Hall. Zur Freude des Publikums werden beim diesjährigen Zunftball wieder die "Unterdorfschnallen" Carina Kehm und Sabrina Spegel dabei sein. Den Schlusspunkt setzt die Szene des Zunftrats unter Leitung von Susanne Zimmer und Sabrina Plemencic. Unverzichtbar für die Wirkung der Szenen sind wie stets die von Peter Disch gefertigten Kulissen. Nach dem Programm spielen "Die Traumtänzer" zum Tanz. "Der Vorverkauf der Karten für den Zunftball ist sehr gut gelaufen", berichtet Peter Grieninger. Restliche Karten gebe es noch an der Abendkasse.

Wieder Hennentanz: Das Programm der Straßenfasnet beginnt am Mittwoch, 7. Februar, 16 Uhr mit dem Antrommeln. Am Schmotzigen Donnerstag sind Schülerbefreiung, Narrenbaumholen und -setzen, Kinderumzug (14 Uhr) und Kinderball sowie Hemdglonkerumzug ab 19.30 Uhr angesagt. Der "Hennentanz" wird nach dem Hemdglonker am Narrenbaum aufgeführt. Am Fasetsamstag nehmen die Strumpfkugler am Hintschinger Narrenjubiläum teil, am Montag, 12. Februar, am Umzug in Hüfingen. Höhepunkte der Immendinger Straßenfasnet sind der Umzug am Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr, mit Gastzünften.

Traditionen

Besonders gefeiert werden an der Fasnet 2018 die eigenen Traditionen, die nur die Immendinger Narretei aufzubieten hat. Damit folgt die Narrenzunft den Vorgaben der Vereinigung, das Brauchtum der Schwäbisch-Alemannischen Fasnacht als "Immaterielles Kulturerbe" zu pflegen. Diese Brauchtums-Höhepunkte sind der Hennentanz, das Altweiberrennen sowie das Glatzenvermessen am Dienstagabend. (feu)