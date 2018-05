Immendingen Immendinger Sportanlagen auf Vordermann gebracht

Sport- und Schulsportplatz in der Ortsmitte erneuert. Neuer Standort für Grube und die Kugelstoßbahn gefunden.

Rechtzeitig zum Start in die Sport- und Freiluftsaison hat die Gemeinde Immendingen den Sportplatz in der Ortsmitte an der Bachzimmerer Straße wieder auf Vordermann gebracht. Die Anlage wird sowohl von Vereinen genutzt, als auch von den Schülern des Immendinger Schulzentrums als Schulsportanlage. Eine Veränderung wurde mit der Verlegung der Sprungrube und der Kugelstoßbahn vorgenommen, die sich nun im unteren Teil des Sportplatzes befindet. Die alte Sprunggrube hat der Gemeindebauhof eingeebnet. An deren Stelle wurde durch Einsäen mit Rasen weiterer Platz zum Trainieren geschaffen. Vor allem der Sportverein 1920 TuS Immendingen hatte angemahnt, dass die Platzverhältnisse für das Training von rund 120 Jugendlichen zu beengt seien.

Zwei Sportanlagen: Mit gleich zwei Sportanlagen und zwei Sporthallen in der Kerngemeinde sind die sporttreibenden Vereine und die Schulen Immendingens eigentlich mehr als gut versorgt. Sowohl beim traditionellen Sportplatz in der Ortsmitte als auch bei der neuen Sportanlage auf dem Talmannsberg, die von Daimler beziehungsweise der Bundeswehr übernommen wurde, ist die Gemeinde für die Unterhaltung zuständig. Notwendige Sanierungsarbeiten werden durch den Bauhof durchgeführt. Im Gespräch schildert Bauhofleiter Peter Disch die aktuelle Situation.

Mit gleich zwei Sportanlagen und zwei Sporthallen in der Kerngemeinde sind die sporttreibenden Vereine und die Schulen Immendingens eigentlich mehr als gut versorgt. Sowohl beim traditionellen Sportplatz in der Ortsmitte als auch bei der neuen Sportanlage auf dem Talmannsberg, die von Daimler beziehungsweise der Bundeswehr übernommen wurde, ist die Gemeinde für die Unterhaltung zuständig. Notwendige Sanierungsarbeiten werden durch den Bauhof durchgeführt. Im Gespräch schildert Bauhofleiter Peter Disch die aktuelle Situation. Leichtathletikanlage erneuert: "Wir müssen immer im Auge behalten, dass der Sportplatz in der Ortsmitte auch eine Schulsportanlage ist", betont Disch. Daher wurden die für den Schulsport mit notwendigen Leichtathletikanlagen des Platzes erneuert. Sie befinden sich nun im unteren Bereich, direkt angrenzend an den Weg oberhalb der Donauhalle. "Wir haben dort eine neue Sprunggrube sowie eine Kugelstoßbahn geschaffen", so der Bauhofleiter. Dort, wo sich die Weitsprunganlage bislang befand, am oberen Ende des Sportplatzes, wurde im Rahmen einer Sanierungsaktion des Bauhofs eine ebene Fläche geschaffen und mit Rasen eingesät. "Außerdem haben wir den Hang zur Straße Richtung Sporthalle neu befestigt", erklärt Peter Disch. Derzeit ist die Fläche noch abgesperrt. Sie wird aber als zusätzlicher Platz freigegeben, sobald eine Nutzung möglich ist.

"Wir müssen immer im Auge behalten, dass der Sportplatz in der Ortsmitte auch eine Schulsportanlage ist", betont Disch. Daher wurden die für den Schulsport mit notwendigen Leichtathletikanlagen des Platzes erneuert. Sie befinden sich nun im unteren Bereich, direkt angrenzend an den Weg oberhalb der Donauhalle. "Wir haben dort eine neue Sprunggrube sowie eine Kugelstoßbahn geschaffen", so der Bauhofleiter. Dort, wo sich die Weitsprunganlage bislang befand, am oberen Ende des Sportplatzes, wurde im Rahmen einer Sanierungsaktion des Bauhofs eine ebene Fläche geschaffen und mit Rasen eingesät. "Außerdem haben wir den Hang zur Straße Richtung Sporthalle neu befestigt", erklärt Peter Disch. Derzeit ist die Fläche noch abgesperrt. Sie wird aber als zusätzlicher Platz freigegeben, sobald eine Nutzung möglich ist. Erste Maßnahmen 2017: Bereits im vergangenen Jahr hatte der Bauhof im Rahmen einer größeren Aktion die Umzäunung des Sportplatzes erneuert. "Wir mussten den alten maroden Zaun ersetzen, der noch Steinpfosten hatte und einige Jahrzehnte alt war", so Disch. Zu diesem Zweck wurde auch die damals noch vorhandene Hecke entfernt. Danach entstand eine moderne Umzäunung. Entlang des Sportplatzes wurde in Richtung Bachzimmerer Straße eine neue Baumallee gepflanzt, die für eine grüne Abgrenzung sorgt.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Bauhof im Rahmen einer größeren Aktion die Umzäunung des Sportplatzes erneuert. "Wir mussten den alten maroden Zaun ersetzen, der noch Steinpfosten hatte und einige Jahrzehnte alt war", so Disch. Zu diesem Zweck wurde auch die damals noch vorhandene Hecke entfernt. Danach entstand eine moderne Umzäunung. Entlang des Sportplatzes wurde in Richtung Bachzimmerer Straße eine neue Baumallee gepflanzt, die für eine grüne Abgrenzung sorgt. Sanierung am Talmannsberg: Der zweite Sportplatz der Gemeinde auf dem Talmannsberg, einst von der Bundeswehr gebaut und letztes Jahr von Daimler übernommen, wird von den Fußballern des TuS Immendingen, der Tasmania Zimmern und dem Hattinger Sportverein als Trainingsplatz genutzt. Dort hat der Bauhof im vergangenen Jahr die Flutlichtanlage installiert, die im Freizeitzentrum abgebaut wurde. Die Leichtathletikanlage auf dem Talmannsberg dient zudem für das Training des Turnvereins. Auch daran wird laut Peter Disch eine Sanierung vorgenommen, die bereits geplant ist und dieses Jahr erledigt werden soll.

Die Sportplätze

Die sporttreibenden Vereine Immendingens können insgesamt drei klassische Sportplätze nutzen: Den Platz in der Ortsmitte an der Bachzimmerer Straße, der bereits seit Jahrzehnten besteht, die seit vergangenem Jahr neu hinzugekommene, von Daimler erworbene Sportanlage auf dem Talmannsberg sowie den Hattinger Sportplatz. Die beiden Immendinger Sportplätze verfügen auch über Leichtathletikanlagen, wie zum Beispiel Aschenbahnen. An beiden Plätzen stehen den Sportlern zudem Sporthallen zur Verfügung. (feu)