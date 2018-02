Immendingen Immendinger Schlossfest wirft Schatten voraus

Gemeinde Immendingen ruft Vereine zur Teilnahme an der 16.Gemeinschaftsveranstaltung Ende August auf.

Das Immendinger Schlossfest wirft seine Schatten voraus: Am Wochenende vom 31. August bis 2. September findet die Gemeinschaftsveranstaltung der Vereine bereits zum 16. Mal statt. Die Gemeindeverwaltung plant, das Schlossfest in gewohnter Weise durchzuführen und beginnt daher schon jetzt, die Weichen für den über die Gemeindegrenzen hinaus bekannten Event zu stellen. So wurden nun die Vereine der Gesamtgemeinde zur Mitwirkung aufgerufen.

Seit 1986 ist das auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Helmut Mahler eingeführte Schlossfest der große gemeinsame Event aller Immendinger Vereine. Mit Ausnahme der Verschiebung im Festjahr 2001 fand die Gemeinschaftsveranstaltung immer im zweijährigen Rhythmus statt. Auch bis zum 13. Schlossfest 2012, dem ersten in der Amtszeit von Bürgermeister Markus Hugger, gab es eine dreijährige Unterbrechung. Die zurückliegenden beiden Schlossfeste 2014 und 2016 fanden dann wieder im gewohnten Rhythmus statt. Allerdings ging die Zahl der Mitwirkenden zurück. Zuletzt waren es noch 14 Vereine aus Immendingen, Zimmern und Hattingen, die an der Veranstaltung mitmachten.

Meldeschluss am 22. Februar

Nun hat Bürgermeister Markus Hugger die Vereine und Institutionen der Gemeinde wieder aufgerufen, sich am 16. Immendinger Schlossfest zu beteiligen. Vereine und Gruppen, die sich bisher noch nicht zur Teilnahme am Schlossfest entschließen konnten, hat die Gemeindeverwaltung ermuntert, auch als Ausdruck der Zusammengehörigkeit an dem großen Gemeinschaftsfest mitzuwirken. Um die Organisation weiter voran zu treiben, wurden alle Vereinsvorstände in den letzten Tagen persönlich angeschrieben. Dem Schreiben war auch ein Formblatt zur Anmeldung für die Veranstaltung beigefügt. Die Vereine sollen nun ihre Anmeldungen bis spätestens Donnerstag, 22. Februar, beim Hauptamt im Rathaus abgeben.

"Wir freuen uns schon heute auf Teilnahme der Vereine am 16. Immendinger Schlossfest und hoffen sehr, dass es uns in gemeinsamer Anstrengung wieder gelingt, eine erfolgreiche Veranstaltung durchzuführen, die gleichzeitig einmal mehr ein positives Aushängeschild für unsere Gemeinde bildet", so Bürgermeister Markus Hugger.

Nach Eingang der Anmeldungen werden laut Hauptamtsleiter Manuel Stärk wie gewohnt gemeinsame Organisations-Besprechungen abgehalten, zu denen die Vertreter der teilnehmenden Vereine und Gruppen im Vorfeld gesondert eingeladen werden.