Immendingen Immendinger Kinder lassen Sonnenblumen blühen

Grund- und Förderschüler gestalten mit Künstlerin Regina Haller Grünanlagen an Schule und Bahnhof.

Eine Neuauflage erlebte am Freitag das Projekt "Lass 1000 Sonnenblumen blühen", zu dem die in Immendingen bereits bekannte Münchener Künstlerin Regina Haller dieses Jahr Grund- und Förderschüler eingeladen hatte. Rund 30 Kinder aus der zweiten Klasse der Schlossschule und der Grundstufe der Hornenbergschule brachten Sonnenblumensamen auf einer Grünanlage und im Schulgarten der Grundschule sowie beim Bahnhof aus. Begleitet wurde das Projekt durch die Schulleiter Julia Wollenhöfer und Klaus Diesmar sowie durch Günter Lehmann vom Bauhof der Gemeinde.

Bereits zum dritten Mal initiierte Künstlerin Regina Haller nun mittlerweile das Sonnenblumenprojekt in Immendingen. Waren es bisher immer Realschüler, mit denen sie zusammenarbeitete, so beteiligten sich dieses Mal wesentlich jüngere Kinder daran. Die Jungen und Mädchen der Schloss- und der Grundschule waren zwischen sieben und acht Jahren alt und hatten großen Spaß an der Aktion in freier Natur. Ziel des Projekts ist die spielerische Gestaltung des öffentlichen Raums und das direkte Erfahren der Natur durch die Kinder.

Regina Haller hatte den Schülern künstlerisch gestaltete Wundertüten, jede einzelne ein Unikat, und handgefertigte Pflanzstöcke aus Isarschwemmholz mitgebracht. Die speziellen Samen für die Sonnenblumen wurden in verschiedenen Formen auf den Grünanlagen ausgesät und gleich gegossen. Nun freuen sich die Kinder, ihrem "Werk" beim Wachsen zuschauen zu können.

Ganzheitliches Lernen

Für die Schlossschule sei die Aktion ein Projekt im Zuge der "Bewegten Schule", erklärte Schulleiterin Julia Wollenhöfer. "Es ist ganzheitliches Lernen, das Erleben der Natur vor Ort, nicht nur theoretisch, sondern mit Kopf, Hand und Herz." Hinzu komme, dass von der Sonnenblume eine besondere Magie ausgehe, so Wollenhöfer weiter. "Aus einer Blume wachsen später so viele neue Samen." Den Kindern biete sich bei dem Projekt die Gelegenheit, ihr Umfeld für sich zu erobern, meinte Künstlerin Regina Haller. "Sie können schauen, was aus den ausgesäten Samen wird, sehen wie die Blumen wachsen und blühen.

Mit ihrer Aktion "Lass 1000 Sonnenblumen blühen" war die Münchenerin in den vergangenen Jahren schon zwei Mal erfolgreich. Bei ihren Pflanzprojekten mit Realschülern wurden öffentliche Grünflächen an der Schwarzwald- und an der Bahnhofstraße in ein Sonnenblumenmeer verwandelt. Dieses Jahr wurde das Sonnenblumenprojekt nun erstmals schulübergreifend, indem die Reischach-Realschule mit Werkrealschule es an Schloss- und Hornenbergschüler abgab.