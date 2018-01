Immendingen Immendinger Gemeindebücherei bleibt nahtlos offen

Neue Leiterinnen übernehmen am Donnerstag. Öffnungszeiten sollen wie bisher beibehalten werden.

Mit dem Betrieb der Immendinger Gemeindebücherei geht es nahtlos weiter. Nachdem Christiane Roesger am Ende ihrer zehnjährigen Tätigkeit am vergangenen Donnerstag noch ein letztes Mal die Bibliothek an der Hindenburgstraße geöffnet hat, übernehmen zum Donnerstag, 11. Januar, die beiden neuen Leiterinnen Claire Bourneton-Gerlach und Sylvia Winand den Betrieb der Bücherei bei gleichen Öffnungszeiten. Die beiden neuen Bibliothekarinnen hatten sich auf eine Ausschreibung der Gemeinde Immendingen gemeldet und bereiterklärt, die größtenteils ehrenamtliche Aufgabe der Büchereileitung zu übernehmen. Beide haben themennahe Studien absolviert und leben in Tuttlingen und Hintschingen. Sie haben ein großes Faible für Bücher und freuen sich sehr auf ihre neue Aufgabe.

Schlüsselübergabe: Von Christiane Roesger haben Claire Bourneton-Gerlach und Sylvia Winand symbolisch den Schlüssel für die Räume der Gemeindebücherei übernommen. Sie wollen die Arbeit der langjährigen Immendinger Büchereileiterin nahtlos und möglichst in ähnlicher Form weiterführen. Christiane Roesger äußerte sich erfreut darüber, dass nun sogar zwei Nachfolgerinnen für sie gefunden wurden, nachdem sie sich bekanntlich zum Jahreswechsel aus der Büchereileitung zurückgezogen hatte. "Ich bin froh, dass es sich so entwickelt hat. Es wäre sehr schade gewesen, wenn die Gemeindebücherei hätte geschlossen werden müssen", erklärte Christiane Roesger, die einst vor zehn Jahren ihre Aufgabe in der Nachfolge von Fritz Vögele übernommen hatte.

Von Christiane Roesger haben Claire Bourneton-Gerlach und Sylvia Winand symbolisch den Schlüssel für die Räume der Gemeindebücherei übernommen. Sie wollen die Arbeit der langjährigen Immendinger Büchereileiterin nahtlos und möglichst in ähnlicher Form weiterführen. Christiane Roesger äußerte sich erfreut darüber, dass nun sogar zwei Nachfolgerinnen für sie gefunden wurden, nachdem sie sich bekanntlich zum Jahreswechsel aus der Büchereileitung zurückgezogen hatte. "Ich bin froh, dass es sich so entwickelt hat. Es wäre sehr schade gewesen, wenn die Gemeindebücherei hätte geschlossen werden müssen", erklärte Christiane Roesger, die einst vor zehn Jahren ihre Aufgabe in der Nachfolge von Fritz Vögele übernommen hatte. Gemeinsame Betreuung: Die beiden neuen Bibliothekarinnen wollen die Bücherei künftig teils gemeinsam, teils abwechselnd führen. Claire Bourneton-Gerlach ist 58 Jahre alt und kommt aus Tutttlingen. Sie ist französisch-stämmig, lebt aber schon seit 40 Jahren in Deutschland und hat zwei erwachsene Kinder. Sie hat Deutsch studiert, arbeitet als freiberufliche Übersetzerin und ist langjährige Französisch-Dozentin der Volkshochschule Tuttlingen. Sylvia Winand ist in Brasilien geboren und aufgewachsen, aber belgisch-stämmig. Sie kam 1991 nach Hamburg, danach an den Bodensee, ist jetzt mit dem Hintschinger Theo Brodhag verheiratet und hat eine achtjährige Tochter, Emilia. Die 47-Jährige hat ein Jura-Studium bis zur Rechtsberatung absolviert und ist gelernte Bürokauffrau. Durch die gemeinsame Betreuung der Gemeindebücherei erwarten die beiden neuen Leiterinnen mehr Flexibilität und einfachere Urlaubslösungen.

Die beiden neuen Bibliothekarinnen wollen die Bücherei künftig teils gemeinsam, teils abwechselnd führen. Claire Bourneton-Gerlach ist 58 Jahre alt und kommt aus Tutttlingen. Sie ist französisch-stämmig, lebt aber schon seit 40 Jahren in Deutschland und hat zwei erwachsene Kinder. Sie hat Deutsch studiert, arbeitet als freiberufliche Übersetzerin und ist langjährige Französisch-Dozentin der Volkshochschule Tuttlingen. Sylvia Winand ist in Brasilien geboren und aufgewachsen, aber belgisch-stämmig. Sie kam 1991 nach Hamburg, danach an den Bodensee, ist jetzt mit dem Hintschinger Theo Brodhag verheiratet und hat eine achtjährige Tochter, Emilia. Die 47-Jährige hat ein Jura-Studium bis zur Rechtsberatung absolviert und ist gelernte Bürokauffrau. Durch die gemeinsame Betreuung der Gemeindebücherei erwarten die beiden neuen Leiterinnen mehr Flexibilität und einfachere Urlaubslösungen. Liebe zu Büchern: Was Claire Bourneton-Gerlach und Sylvia Winand verbindet, ist die große Liebe zu Büchern. Bourneton-Gerlach: "Ich interessiere mich grundsätzlich für das Medium Buch. Es ist ein kultureller Gegenstand. Wenn man ein Buch lesen will, erfordert das eine gewisse Arbeit, kein passives Konsumieren, wie im Internet." Sylvia Winand: "Ich bin mit Büchern aufgewachsen, wollte immer gern einmal Buchhändlerin werden. Der besondere Bezug zum Buch ist das Papier, es ist einfach anders als bei einem E-Book. Das Internet ersetzt Bücher nicht, es ist nur ein Werkzeug. Bücher bleiben viel besser im Kopf." Rund 5000 Bücher können die Beiden nun künftig an die Nutzer der Gemeindebücherei verleihen. 1000 Euro stellt die Gemeinde Immendingen jährlich für Neuanschaffungen bereit, die beide ähnlich vornehmen wollen, wie Christiane Roesger. Auch sie werden sich über Neuheiten auf den Buchmessen informieren. Erste Nutzer haben die neuen Leiterinnen der Immendinger Gemeindebücherei schon kennengelernt. Morgen starten sie gemeinsam in die neue Ära der Gemeindebücherei.

Die Bücherei

Bei der Gemeindebücherei an der Hindenburgstraße in Immendingen werden insgesamt 5000 Medien verliehen. Die Ausleihe eines Buches für den Zeitraum von drei Wochen kostet 50 Cent. Unter der neuen Leitung von Claire Bourneton-Gerlach und Sylvia Winand bleiben die Öffnungszeiten vorerst unverändert am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr, im Sommer eventuell um eine Stunde nach hinten verschoben. Die Gemeindebücherei ist unter der Telefonnummer 07462/24253 erreichbar. (feu)