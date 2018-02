Immendingen Immendinger Geburtenzahl geht deutlich zurück

2017 wurden vom Standesamt in Immendingen 67 Geburten und 56 Eheschließungen registriert.

Mehr Eheschließungen, aber deutlich weniger Geburten hat das Standesamt Immendingen im Jahr 2017 registriert. 56 Paare schlossen im letzten Jahr den Bund fürs Leben. 67 Babys wurden von Müttern aus Immendingen und den Ortsteilen zur Welt gebracht. Angestiegen ist mit 55 die Zahl der verstorbenen Immendinger. Insgesamt wurden so, abgesehen von der steigenden Zahl an Zuzügen, wenig Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde vermerkt. Ende Januar hatte Immendingen mit allen Ortschaften Hattingen, Hintschingen, Ippingen, Mauenheim und Zimmern eine Gesamteinwohnerzahl von 6391 Bürgern.

Wie das Standesamt des Rathauses in seiner aktuellen Statistik informiert, wurden im vergangenen Jahr 15 kleine Erdenbürger weniger in Immendinger Familien geboren als noch 2016. Insgesamt waren es 2017 67 Geburten. Im vorletzten Jahr war es noch eine Rekord-Geburtenrate von 82 Kindern. Die Babys wurden zwar größtenteils in den Kliniken der umliegenden Städte geboren, leben jedoch mit ihren Familien in der Gesamtgemeinde. Das weibliche Geschlecht war bei den Geburten deutlich in der Überzahl, denn die Mütter wurden von 39 Mädchen und 28 Jungen entbunden. Die meisten der neuen Immendinger Babys leben im Kernort: Insgesamt sind es 35 (zwölf Jungen, 23 Mädchen). Auf die fünf Ortschaften entfallen folgende Geburtenzahlen: Hattingen acht (vier Jungen, vier Mädchen), Hintschingen zwei (zwei Jungen), Ippingen zwei (ein Junge, ein Mädchen, Mauenheim acht (drei Jungen, fünf Mädchen) und Zimmern zwölf (sechs Jungen, sechs Mädchen).

Der rückläufigen Geburtenzahl steht 2017 eine steigende Zahl von Sterbefällen gegenüber: Das Jahr über sind 55 Immendinger gestorben, 14 mehr als 2016. 24 Verstorbene wurden beim örtlichen Standesamt registriert, die restlichen Sterbefälle wurden von anderen Standesämtern beurkundet, in deren Zuständigkeitsbereich die verstorbenen Personen zum Sterbezeitpunkt wohnten.

Zugenommen hat ist im letzten Jahr die Zahl der Eheschließungen. Beim Immendinger Standesamt gaben sich 2017 insgesamt 56 Paare das Ja-Wort für den neuen gemeinsamen Lebensweg. Im Jahr davor hatten sich 53 Männer und Frauen dafür entschieden, beim Immendinger Standesamt die Ringe zu tauschen.