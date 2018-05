Immendingen/Hintschingen Immendinger Feuerwehr rettet verletztes Pferd

Abteilung Immendingen und Spezialkräfte bei einer nicht alltäglichen Tierrettung im Hintschinger Schöntal aktiv.

Bei einer nicht alltäglichen Tierrettung hat die Abteilung Immendingen der Feuerwehr der Gesamtgemeinde am Mittwochabend im Schöntal bei Hintschingen einem gestürzten Pferd geholfen. Gemeinsam mit Spezialkräften gelang es den Helfern bei dem außergewöhnlichen Einsatz, das verletzte und hilflose Tier auf dem stark durchnässten Boden der Koppel wieder auf die Beine zu stellen und für ein gutes Ende des Unglücks zu sorgen.

Die Feuerwehr Immendingen wurde am Mittwoch um 17.19 Uhr alarmiert. "Am Pferdestall mit Koppel im Hintschinger Schöntal war eines der Pferde gestürzt und konnte auf Grund seiner Verletzung und der extremen Witterungs- und Bodenverhältnisse nicht mehr aufgerichtet werden", informierte Abteilungskommandant Winfried Heitzmann. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 18 Mann und mehreren Fahrzeugen unter der Leitung von Winfried Heitzmann zum Einsatzort bei Hintschingen aus.

Vor Ort wurde die Lage erkundet und die Entscheidung getroffen, für den Einsatz die Helfer der Tierrettung Radolfzell und einen Tierarzt aus Engen zuzuziehen. Bis zum Eintreffen der Spezialkräfte kümmerten sich die Immendinger Wehrleute mit viel Aufwand und Sorgfalt um das verletzte Pferd. Mit Hilfe von Halogenstrahlern und mit Decken wurde das auf dem nassen Boden der Koppel liegende Tier gewärmt. Außerdem lagerten die Helfer den Kopf des Pferdes hoch, um es weiter zu schützen.

Schließlich konnte die eigentliche Rettungsaktion beginnen. Um das unglückliche Tier wieder auf die Beine zu bringen, setzten die Helfer der Feuerwehr und die Spezialkräfte ein besonderes "Pferdetrage-Geschirr" ein. Zum behutsamen Anheben der schweren Last nutzten die Feuerwehr und die Helfer einen Schaufellader des Immendinger Gemeindebauhofs, der sich für die ungewöhnlichen Anforderungen am besten eignete. Mit gemeinsamen Kräften und viel Umsicht im Umgang mit dem verletzten Tier gelang es den Einsatzkräften am Ende, das Pferd wieder aufzurichten und auf die Beine zu stellen, so dass sich der Tierarzt um die Verletzung kümmern konnte. Insgesamt waren die Feuerwehrleute der Abteilung Immendingen bei der außergewöhnlichen Tierrettung vier Stunden im Einsatz.