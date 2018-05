Immendingen Immendinger Drei-Sterne-Hotel öffnet im Herbst 2019

96 Zimmer speziell für Geschäftsleute und Touristen. Vermarktung über Hotelmarke Best Western.

Bis zum Herbst 2019 entsteht auf dem Gelände "Am Freizeitzentrum" zwischen Immendingen und Zimmern das "Best Western Hotel Junge Donau" mit 96 Zimmern, die speziell auf die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden und Donauradwanderern ausgerichtet sind. Im Erdgeschoss des vierstöckigen Hotelgebäudes wird eine Weinbar eingerichtet, die neben internationalen Weinen badische Tapas als Spezialität anbietet. Gestalterisch widmet sich der Erdgeschossbereich ganz dem Thema Donau von der Quelle in Donaueschingen bis zur Mündung ins Schwarze Meer. Die Vermarktung des Hotels übernimmt die internationale Hotelmarke Best Western, Pächter sind Dirk und Emma Hetzer, ein in der Region bereits bekanntes Hotelierpaar.

Idealer Standort: "Das ist erneut ein bedeutender Tag für Immendingen und die kommen zur Zeit sehr schnell hintereinander", erklärte Bürgermeister Markus Hugger am Mittwoch bei der Information über das geplante Drei-Sterne-Hotel. Hugger blickte zurück auf den Werdegang der Hotelpläne von den ersten Gesprächen auf der Münchener Immobilienmesse über die Vorstellung des Projekts durch die Bad Dürrheimer Rebholz Immobiliengruppe im Gemeinderat bis zur Ankündigung der nun konkret gewordenen Baupläne. Hugger zeigte sich überzeugt, dass Immendingen nicht nur als Standort des Daimler-Prüfzentrums, sondern auch wegen der touristischen Potenziale als Donaugemeinde und Mitglied von Naturpark Obere Donau sowie Landschaftspark Junge Donau ein idealer Hotelstandort sei.

"Das ist erneut ein bedeutender Tag für Immendingen und die kommen zur Zeit sehr schnell hintereinander", erklärte Bürgermeister Markus Hugger am Mittwoch bei der Information über das geplante Drei-Sterne-Hotel. Hugger blickte zurück auf den Werdegang der Hotelpläne von den ersten Gesprächen auf der Münchener Immobilienmesse über die Vorstellung des Projekts durch die Bad Dürrheimer Rebholz Immobiliengruppe im Gemeinderat bis zur Ankündigung der nun konkret gewordenen Baupläne. Hugger zeigte sich überzeugt, dass Immendingen nicht nur als Standort des Daimler-Prüfzentrums, sondern auch wegen der touristischen Potenziale als Donaugemeinde und Mitglied von Naturpark Obere Donau sowie Landschaftspark Junge Donau ein idealer Hotelstandort sei. Bekannte Pächter: Dirk Hetzer, der mit seiner Frau Emma das Hotel pachten wird und auf Grund der mehrjährigen Leitung des Tuttlinger Légère-Hotels bekannt ist, verwies ebenfalls auf die Wirtschaftskraft und das touristische Wachstum in Immendingen. Der Pächter betonte, dass im Restaurant des neuen Hotels keine gutbürgerliche Küche erhältlich sein werde, wie es sie schon gebe, sondern man mit dem in der Region noch unbesetzten gastronomischen Angebot neue Wege beschreite. Als Investor für das Projekt fungiert die BPD Immobilien-Entwicklung GmbH, deren Niederlassungsleiter Antonius Kirsch sich sehr zuversichtlich über den Erfolg des Hotels in einer prosperierenden Gemeinde wie Immendingen äußerte.

Dirk Hetzer, der mit seiner Frau Emma das Hotel pachten wird und auf Grund der mehrjährigen Leitung des Tuttlinger Légère-Hotels bekannt ist, verwies ebenfalls auf die Wirtschaftskraft und das touristische Wachstum in Immendingen. Der Pächter betonte, dass im Restaurant des neuen Hotels keine gutbürgerliche Küche erhältlich sein werde, wie es sie schon gebe, sondern man mit dem in der Region noch unbesetzten gastronomischen Angebot neue Wege beschreite. Als Investor für das Projekt fungiert die BPD Immobilien-Entwicklung GmbH, deren Niederlassungsleiter Antonius Kirsch sich sehr zuversichtlich über den Erfolg des Hotels in einer prosperierenden Gemeinde wie Immendingen äußerte. Renommierte Hotelmarke: Optimistisch hinsichtlich der Vermarktung der Immendinger Anlage zeigte sich auch Alexander Teichert, Direktor Hotelentwicklung bei Best Western Hotels Central Europe GmbH. Die Gesellschaft sei das größte internationale Netzwerk unabhängiger Hotels und Teichert war sich sicher, dass gerade ein touristisches Ziel wie die Donauversinkung als "Marke" nach außen getragen werden kann. Zum Baubeginn sagte Projektsteuerer Architekt Michael Rebholz, die wichtigsten Gewerke seien bereits ausgeschrieben: "Wir legen in Kürze los", so Rebholz.

Optimistisch hinsichtlich der Vermarktung der Immendinger Anlage zeigte sich auch Alexander Teichert, Direktor Hotelentwicklung bei Best Western Hotels Central Europe GmbH. Die Gesellschaft sei das größte internationale Netzwerk unabhängiger Hotels und Teichert war sich sicher, dass gerade ein touristisches Ziel wie die Donauversinkung als "Marke" nach außen getragen werden kann. Zum Baubeginn sagte Projektsteuerer Architekt Michael Rebholz, die wichtigsten Gewerke seien bereits ausgeschrieben: "Wir legen in Kürze los", so Rebholz. Fertigstellung Ende 2019: Das Hotel "Junge Donau" wird architektonisch ein Objekt mit klaren Formen und funktionellem Design sein. Die 96 Zimmer in zwei Kategorien verfügen auf 24 Quadratmetern über den Komfort eines gehobenen Drei-Sterne-Hotels und werden vor allem auf die Nutzung durch Geschäftsleute sowie Donautouristen ausgerichtet.

Die Hotelpächter

Mit den beiden Pächtern des künftigen Best Western Hotels "Junge Donau", dem Hotelierpaar Dirk und Emma Hetzer, engagieren sich bekannte Fachleute in Immendingen. Dirk Hetzer eröffnete 2013 das Légère Hotel in Tuttlingen und leitete es mehrere Jahre. Emma Hetzer ist Kennern der Tuttlinger Gastroszene aus der Vinothek Gartner und dem Restaurant "Kummerländers Mundart" bekannt. Beide haben sich in den letzten Jahren auch gesellschaftlich durch das Engagement um "S'Mehringer Lädele" einen Namen gemacht. (feu)