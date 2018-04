Immendingen Immendinger Daimler-Prüfzentrum wird bis zum Herbst fertiggestellt

Nur noch wenige Monate und sämtliche Teststrecken im Daimler-Prüfzentrum Immendingen sind fertiggestellt.

Inzwischen wurden bereits mehrere der Testmodule in Betrieb genommen, so unter anderem die 100 000 Quadratmeter große Bertha-Fläche für Tests des Autonomen Fahrens (große hellgraue Fläche links) oder das Schlechtwege-Verschmutzungsmodul (unterer Bildrand Mitte). Seit kurzem ist nun auch die kreisrunde Fahrdynamikfläche (dunkelgraues Areal) asphaltiert. Auf diesem Modul wird das Verhalten von Fahrzeugen bei Lenkreaktionen oder Lastwechseln getestet. Beim großen Ovalrundkurs sind bereits die überhöhten Kurven fertig. Für September 2018 ist die Einweihung des Prüfzentrums geplant. Das Technologiezentrum in der früheren Kaserne ist noch weiter im Bau.