Immendingen/Möhringen Immendinger Daimler-Prüfzentrum vermeldet einen Gewinn für alle

Nachhaltiges Projekt wichtig für Zukunft des Autos. Daimlerchef Dieter Zetsche bei CDU-Neujahrsempfang.

Für den Bereich Schwarzwald-Baar-Heuberg, die Wirtschaft der Region und für Daimler hat das in Immendingen entstehende Prüf- und Technologiezentrum eine herausragende Bedeutung. Davon zeigte sich Daimler-Vorstandsvorsitzender Dieter Zetsche in seiner Festansprache beim Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbands Tuttlingen in der Möhringer Angerhalle überzeugt. In Immendingen werde die Zukunft des Autos mitentwickelt, so Zetsche, dessen schnörkellos-frische, direkt auf die Gastgeberregion zugeschnittene Rede mehrfach vom Applaus der 500 Gäste unterbrochen wurde. Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, und Landesjustiz- und Europaminister Guido Wolf beteuerten bei ihren Auftritten, dass das Automobil die Schlüsseltechnologie in Deutschland bleiben werde.

Große Resonanz: Die Einladung des CDU-Kreisverbands zum Neujahrsempfang mit Daimler-Chef Zetsche hatte in der Region eine große Resonanz ausgelöst. 500 Gäste saßen am Donnerstagabend eng gedrängt in der Möhringer Angerhalle unter ihnen hochkarätige Besucher aus Politik und Wirtschaft, aber auch Alt-Prominenz der CDU, wie Ex-Ministerpräsident Erwin Teufel, der frühere Landtagsabgeordnete Franz Schuhmacher oder einstige Tuttlinger Landrat Hans Volle. Immendingens Bürgermeister Markus Hugger wurde von Volker Kauder als "Standort-Bürgermeister der größten Erdbaustelle Europas" begrüßt.

Schlüsseltechnologie Auto: Der CDU-Fraktionschef im Bundestag betonte in seiner Rede, dass der Landkreis Tuttlingen von Automobilzulieferern geprägt sei "und die wollen alle wissen wie es weitergeht mit ihnen, wenn die Elektromobilität kommt." In wunderbarer Weise sei es nun gelungen, Daimler in den Landkreis zu holen. Kauder: "Das ist ein Leuchtturm, ein Beweis dafür, dass große Projekte in unserem Land noch gehen, dafür herzlichen Dank an die Immendinger." Das Automobil wird Kauders Ansicht nach die Schlüsseltechnologie in Deutschland bleiben. "Und wenn ich die Diskussion um den Diesel höre, denke ich manchmal, wir haben nicht mehr alle guten Geister beisammen," meinte der CDU-Politiker, der am Freitag bereits wieder an den Koalitionsverhandlungen in Berlin teilnahm. Bis Ostern, so hoffte er, werde die neue Regierung stehen.

Berlin, Hamburg, Tuttlingen: "Das ist mein dritter Neujahrsempfang," startete Daimler-Chef Zetsche seinen Auftritt. "Berlin, Hamburg und jetzt Tuttlingen..." Der Vorstandsvorsitzende des Autokonzerns sah im Prüf- und Technologiezentrum eine "Win-Win-Win-Situation" gegeben: In der Gewinnerregion – so der Slogan für die drei Landkreise Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Rottweil – erhalte man ein Großprojekt, in das Daimler 200 Millionen Euro investiere, die Wirtschaft der Region profitiere durch 300 neue Arbeitsplätze und Zulieferer-Aufträge und schließlich ziehe auch Daimler selbst Vorteile aus der Maßnahme. "In Immendingen haben wir genügend Platz für unsere Teststrecken und das Prüfzentrum liegt nur eine Stunde von uns weg. Es ist bestens mit Forschung und Entwicklung in Sindelfingen vernetzt," so Zetsche. Der neue Daimler-Standort spiele eine wichtige Rolle bei der Entwicklung künftiger Mobilität.

Bald fahrerlose Taxis: In seiner weiteren Rede ging der Vorstandschef auf die aktuellen Entwicklungen bei Daimler ein und freute sich: "Wir haben noch nie so viele Autos verkauft und auch mit den Lastwagen geht es bergauf". Auf die in Immendingen laufenden Tests hinsichtlich des autonomen Fahrens eingehend, gab er als eines der Zukunftsziele vor, in den 2020-er-Jahren fahrerlose Taxis auf die Straße zu bringen. "Die Sprachsteuerung unserer Autos versteht sogar Dialekte," so Zetsche, allerdings haben wir noch nicht auf dem Heuberg getestet." Was den in Deutschland schon gesteckten, rechtlichen Rahmen für autonom fahrende Autos angeht, betonte der Daimler-Chef die Bedeutung solcher Entscheidungen auch auf europäischer Ebene. "Nur ein vereintes Europa ist unsere Zukunft."

Politik für das Auto: "Alle freuen sich auf das autonome Fahren, ich habe ein bisschen Sorge, dass die Menschen bald auch autonome Politik wollen – also ohne Politiker," schmunzelte Justiz- und Europaminister Guido Wolf zu Beginn seiner Ansprache. Auch er sagte, dass sehr viele Arbeitsplätze "am Auto hängen" und dass die CDU keine Politik gegen das Auto betreiben werde. "Wir sollten weniger über Restriktionen reden, sondern mehr über Zukunfts-Technologien, meinte Wolf, der es ebenfalls für wichtig hielt, sich gemeinsam Perspektiven in einem geeinten Europa zu eröffnen. Den Dank an Dieter Zetsche sprach am Ende CDU-Kreisvorsitzende Maria-Lena Weiss aus, die einen Geschenkkorb mit regionalen Produkten überreichte.