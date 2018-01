Immendingen Immendinger Bürgermeisterwahl wird vorbereitet

Ausschreibung der Stelle erfolgt am 12. Januar. Bewerbungen sind biszum 19. Februar möglich.

Das Jahr 2018 bringt für Immendingen wieder eine Bürgermeisterwahl, nachdem Bürgermeister Markus Hugger inzwischen nahezu acht Jahre im Dienst ist. Mit dem Jahresbeginn laufen auch die weiteren Vorbereitungen für die Wahl an, für die der Gemeinderat im Oktober bereits die wesentlichen Eckdaten festgelegt hat. Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 18. März, statt. Sollte bei mehreren Kandidaten keiner mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten, wird am Sonntag, 15. April, ein zweiter Wahlgang abgehalten. Die Ausschreibung der Stelle erfolgt am Freitag, 12. Januar. Bewerben kann man sich bis Montag, 19. Februar, 18 Uhr. Bürgermeister Markus Hugger hat seine Wiederkandidatur bereits angekündigt.

Ausschreibung steht an: "Die Stelle als Immendinger Bürgermeister wird am 12. Januar im Staatsanzeiger ausgeschrieben", erklärte Hauptamtsleiter Manuel Stärk den jetzt zunächst anstehenden Ablauf. Bewerbungen könnten dann ab Samstag, 13. Januar, abgegeben werden. "Vorher ist eine Bewerbung nicht zulässig", so Stärk. Die weiteren Daten für die Bürgermeisterwahl leiten sich von der Amtszeit von Markus Hugger ab, der am 18. April 2010 zum Immendinger Bürgermeister gewählt wurde und dessen Dienstzeit als Rathauschef am 14. Juni dieses Jahres endet.

"Die Stelle als Immendinger Bürgermeister wird am 12. Januar im Staatsanzeiger ausgeschrieben", erklärte Hauptamtsleiter Manuel Stärk den jetzt zunächst anstehenden Ablauf. Bewerbungen könnten dann ab Samstag, 13. Januar, abgegeben werden. "Vorher ist eine Bewerbung nicht zulässig", so Stärk. Die weiteren Daten für die Bürgermeisterwahl leiten sich von der Amtszeit von Markus Hugger ab, der am 18. April 2010 zum Immendinger Bürgermeister gewählt wurde und dessen Dienstzeit als Rathauschef am 14. Juni dieses Jahres endet. Frühester Wahltermin: Auf Empfehlung von Hauptamtsleiter Manuel Stärk hat der Gemeinderat in seiner Oktobersitzung mit dem Sonntag, 18. März, den frühestmöglichen Wahltermin ausgesucht, der maximal drei Monate vor dem Ende der Amtszeit liegen darf. Für eine eventuelle Neuwahl, die frühestens am zweiten und spätestens am vierten Sonntag nach der ersten Wahl erfolgen muss, einigte sich das Gremium auf Sonntag, 15. April. Hier fiel die Terminentscheidung, um Ostersonntag und Weißen Sonntag zu meiden.

Auf Empfehlung von Hauptamtsleiter Manuel Stärk hat der Gemeinderat in seiner Oktobersitzung mit dem Sonntag, 18. März, den frühestmöglichen Wahltermin ausgesucht, der maximal drei Monate vor dem Ende der Amtszeit liegen darf. Für eine eventuelle Neuwahl, die frühestens am zweiten und spätestens am vierten Sonntag nach der ersten Wahl erfolgen muss, einigte sich das Gremium auf Sonntag, 15. April. Hier fiel die Terminentscheidung, um Ostersonntag und Weißen Sonntag zu meiden. Bewerbungsfristen: Der Termin für das Ende der Bewerbungsfrist durfte vom Gemeinderat laut Gemeindeordnung frühestens auf den 27. Tag vor dem Wahltag festgelegt werden, in diesem Fall auf Montag, 19. Februar. Auch hier wählte das Gremium den frühestmöglichen Termin für den Bewerbungsschluss, um ausreichend Zeit für die Bekanntmachung der Bewerbungen zu haben, die spätestens 15 Tage vor dem Wahltag erfolgen muss. Kommt es im Fall von mehreren Bewerbern zu einem zweiten Wahlgang, dann endet die Frist für die Einreichung der Bewerbungen am Mittwoch, 21. März, um 18 Uhr.

Der Termin für das Ende der Bewerbungsfrist durfte vom Gemeinderat laut Gemeindeordnung frühestens auf den 27. Tag vor dem Wahltag festgelegt werden, in diesem Fall auf Montag, 19. Februar. Auch hier wählte das Gremium den frühestmöglichen Termin für den Bewerbungsschluss, um ausreichend Zeit für die Bekanntmachung der Bewerbungen zu haben, die spätestens 15 Tage vor dem Wahltag erfolgen muss. Kommt es im Fall von mehreren Bewerbern zu einem zweiten Wahlgang, dann endet die Frist für die Einreichung der Bewerbungen am Mittwoch, 21. März, um 18 Uhr. Hugger tritt wieder an: Fest steht bereits, dass Amtsinhaber Markus Hugger sich für eine zweite Dienstzeit an der Spitze der Immendinger Gemeindeverwaltung bewerben wird. Der 46-jährige Diplom-Verwaltungswirt hat schon im September erklärt, dass er gern weiterhin Bürgermeister der Donaugemeinde bleiben würde, die er in den letzten acht Jahren erfolgreich durch den Wandel vom Garnisonsort zum Wirtschaftsstandort geführt hat. Er hat sich für die Wiederkandidatur entschieden, obwohl an ihn auch Anfragen für Bewerbungen in anderen Orten gestellt wurden. Hugger lebt mit seiner Frau Daniela und zwei seiner vier Kinder in Hintschingen. Er war hauptamtlicher Ortsvorsteher im Ravensburger Teilort Schmalegg, ehe er nach Immendingen kam. Beide Fraktionen des Gemeinderats, CDU und SPD, haben angekündigt, Huggers Kandidatur zu unterstützen.

Wahl 2010

Bei der letzten Bürgermeisterwahl am Sonntag, 18. April 2010, ist Markus Hugger mit 85,9 Prozent der abgegebenen, gültigen Stimmen erstmals zum Bürgermeister der Gemeinde Immendingen gewählt worden. Sein einziger Konkurrent Olaf Wübbe erhielt 13,6 Prozent der Stimmen. Rund ein halbes Prozent des Wählervotums entfiel auf sonstige von den 2425 Wählern auf den Stimmzetteln vermerkte Personen. Die Wahlbeteiligung bei der Bürgermeisterwahl 2010 lag bei 60,6 Prozent. (feu)