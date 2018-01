Immendingen Immendingen erlebt Bauboom für Wohnungen und Häuser

Mehrfamilienhäuser werden realisiert oder geplant. Neubaugebiete der Gemeinde sind ausverkauft.

Der Bauboom in der Gemeinde Immendingen hält an. Ein Mehrfamilienhaus mit 16 Wohnungen entsteht derzeit im Gebiet "Stadtäcker" bei der evangelischen Versöhnungskirche, ein dreigeschossiges Wohnhaus mit neun Wohnungen soll an der Beethovenstraße im Gebiet "Iltishalde" auf Zimmerer Gemarkung gebaut werden und ein weiteres Gebäude mit acht kleineren Wohnungen ist im neuen Baugebiet "Am Freizeitzentrum" geplant. Dieses Neubaugebiet ist im Übrigen auch bereits nahezu ausgebucht, was die Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäusern angeht. Immerhin eine gewisse Entlastung auf dem angespannten Wohnungsmarkt in Immendingen, über den sich Bürgermeister Markus Hugger beim Neujahrsempfang besorgt zeigte.

Wohnungen sind knapp: "Ein Punkt, der uns in Zukunft immer mehr beschäftigen wird und uns auch richtig Sorgen machen wird, ist die Entwicklung am Wohnungsmarkt", hatte Hugger in seiner Neujahrsansprache betont. "Wir leben in einem Landkreis, der Vollbeschäftigung hat. Dies hat zur Folge, dass Unternehmen, die neue Arbeitsplätze schaffen, Mitarbeiter außerhalb unserer Region anwerben müssen. Für diese Mitarbeiter brauchen wir Wohnraum, den wir nicht haben." Der Druck sei immens, so der Bürgermeister. Hinzu komme, dass auch bezahlbarer Wohnraum für einkommensschwache Bürger geschaffen werden müsse. Hugger: "Auch hier haben wir erheblichen Bedarf."

Ein erstes großes Projekt in Sachen Wohnbau geht derzeit im Bereich "Stadtäcker" seiner Vollendung entgegen und soll voraussichtlich im Sommer fertig werden. Der neue 16-Familien-Wohnkomplex soll vierstöckig werden. Bis zum dritten Stockwerk wird das Gebäude durch einen angebauten Aufzug erschlossen und ist daher für zwölf Wohnungen barrierefrei. Die Bauherren realisieren Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohneinheiten und bezeichnen ihr Projekt als "Mehrfamilien-Wohnhaus". Für jede Wohnung 1,5 Parkplätze vorgesehen, was bedeutet, dass für Besucher des Hauses in dem engbebauten Gebiet acht Parkplätze zur Verfügung stehen. Damit das Projekt realisiert werden konnte, hat die Gemeinde eine zweite Zufahrt zu dem Gebiet geschaffen. Weitere Bauten geplant: An der Beethovenstraße wird außerdem im zweiten Anlauf nun tatsächlich ein dreigeschossiges Wohnhaus mit neun, ebenfalls teils barrierefreien Wohneinheiten entstehen. Eine Tiefgarage trägt hier zur Entlastung in Sachen Parkraum bei. Sein Einvernehmen zu der erneuten Planung für das Wohngebäude, die in ähnlicher Form bereits zuvor vorgelegen hatte, jedoch nicht verwirklicht wurde, gab der Gemeinderat im November. Schließlich ist im Baugebiet "Am Freizeitzentrum" ein weiterer Komplex geplant, in dem nach neuesten Planunterlagen vier Zwei- und vier Drei-Zimmer-Wohnungen vorgesehen sind. Ursprünglich waren zunächst kleinere Appartements projektiert, nun ergeht aber ein neuer Bauantrag an den Gemeinderat. Im Umfeld dieses Gebäudes sind in dem neuen Wohngebiet in den letzten Monaten bereits eine Vielzahl von Ein- und Zwei-Familien-Häusern entstanden. Für die Ortsteile Hintschingen sowie Hattingen sind ebenfalls jeweils größere Wohnbauprojekte in Vorplanung.

Im Gegensatz zu den ersten Befürchtungen, die rund 300 Wohnungen der 2011 abgezogenen französischen Soldaten würden leer stehen, waren diese nicht nur rasch wieder belegt, sondern der Wohnungsmarkt in Immendingen boomte weiter. Mit ein Grund für den hohen Bedarf an Wohnraum war und ist die Ansiedlung des Daimler-Prüfzentrums in Immendingen und die übrige gute Entwicklung der Wirtschaft in der Gemeinde. Beides bewirkte einen Zuzug vor allem junger Familien, einen Anstieg der Einwohnerzahlen und damit das wachsende Interesse an Wohnungen und Bauplätzen. (feu)