Immendingen Hugger bleibt alleiniger Bewerber in Immendingen

Keine weiteren Kandidaten bei Bürgermeisterwahl

Markus Hugger ist der einzige Bewerber bei der Wahl zum Bürgermeister der Gemeinde Immendingen am Sonntag, 18. März. Der Gemeindewahlausschuss hat am Montagabend die eingegangenen Bewerbungsunterlagen geprüft, die Wählbarkeit des Kandidaten bestätigt und ihn zur Wahl zugelassen. Da es lediglich einen Wahlbewerber gibt, wird die Verwaltung dem Gemeinderat am heutigen Dienstag bei seiner Sitzung vorschlagen, auf eine öffentliche Kandidatenvorstellung zu verzichten. Nachdem die Wahlbenachrichtigungen für die Bürgermeisterwahl bereits verschickt worden sind, liegen schon erste Anträge auf Briefwahl vor, berichtete Hauptamtsleiter Manuel Stärk im Ausschuss. Nun müssen allerdings erst die Stimmzettel gedruckt werden.

Der Gemeindewahlausschuss ist ein mit Gemeinderäten besetztes Gremium unter Vorsitz von Bürgermeister-Stellvertreter Harald Jochum. Das Gremium traf sich am Montagabend eine Stunde nach Ende der Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterstelle zu seiner ersten Sitzung. Wie Harald Jochum erklärte, waren bis zum Fristende keine weiteren Bewerbungen außer derjenigen von Amtsinhaber Markus Hugger eingegangen. Der Ausschuss hatte dann über die Zulassung der Bewerbung zu entscheiden. Als fristgerechten Eingangstag der Unterlagen von Markus Hugger nannte Hauptamtsleiter Stärk Montag, 15. Januar, 7.30 Uhr. Dieser Termin war der Dienstbeginn der Gemeindeverwaltung am ersten Werktag nach Start der Bewerbungsfrist. Der Gemeindewahlausschussvorsitzende habe eine Vorprüfung der Unterlagen vorgenommen, so Stärk. Diese habe ergeben, dass die Bewerbung vollständig sei. "Es bestehen keine Bedenken gegen die Wählbarkeit," betonte er weiter.

Die Ausschussmitglieder prüften bei der Sitzung die Unterlagen ein weiteres Mal. Auf Frage von Gemeinderat Dieter Weißhaupt erklärte der Hauptamtsleiter, dass der Bewerber für die Bürgermeisterstelle ein Deutscher oder EU-Bürger sein müsse. Vorgaben für eine notwendige Wahlbeteiligung bei der Wahl zum Bürgermeister gebe es keine. Nach der Prüfung der Unterlagen stellten die Ausschussmitglieder die Wählbarkeit des einzigen Bewerbers fest und beschlossen seine Zulassung zur Wahl. Wie Manuel Stärk das Gremium im Vorab informierte, werde die Gemeindeverwaltung dem Gemeinderat in der Sitzung am Dienstagabend den Verzicht auf eine öffentliche Kandidatenvorstellung vorschlagen, da es mit Markus Hugger nur einen Bewerber gibt.

Zum weiteren Vorgehen betonte Stärk, dass nach der bereits erfolgten Versendung der Wahlbenachrichtigungen nun der Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl in die Produktion gehen könne. Darauf steht in der ersten Zeile der Name von Markus Hugger und es gibt eine Freizeile für das Eintragen anderer Namen. Nach Fertigstellung der Stimmzettel können diese an Briefwähler versandt werden, die teilweise schon jetzt entsprechende Anträge gestellt haben. Für die Wahl selbst würden Wahlvorstände in sämtlichen Wahllokalen bestimmt, die aus Gemeinderäten und Gemeindebediensteten bestehen. Der Gemeindewahlausschuss übernimmt gleichzeitig die Aufgabe des Briefwahlvorstands.

Zur Person

Markus Herbert Hugger ist am 22. Januar 1971 in Rottweil geboren. Sein Berufsweg begann 1993 als Verwaltungspraktikant bei der Stadt Geislingen und als Inspektorenanwärter beim Landratsamt Zollernalbkreis. Ab 1995 besuchte er die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg. Weitere Berufliche Stationen folgten beim Landratsamt Zollernalbkreis, der Stadt Herrenberg und der Gemeinde Bondorf. Von 2001 bis 2010 arbeitete Hugger als hauptamtlicher Ortsvorsteher der Ravensburger Ortschaft Schmalegg. Seit 2010 ist er Immendinger Bürgermeister. (feu)