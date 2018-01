Hintschingen Hintschinger Schöntalhasen feiern gleicht doppelt

Hintschinger Narrenverein besteht genau 50 Jahre. Hasensamstig an Fasnet und Fest im Sommer.

Die Hintschinger Fasnachtsfans haben allen Grund zum feiern: Der Narrenverein und der Fanfarenzug bestehen seit 50 Jahren. Gefeiert wird das Jubiläum unter dem Motto „50 Jahre durch Sturm und Riff, segelt unser Narrenschiff“. Bei der Dorffasnet mit dem gewohnt pfiffigen Programm kommt aus dem Anlass am 10. Februar der Hasensamstig ganz groß heraus. Die Zünfte und Narrenvereine der Gesamtgemeinde und die befreundete Latschari-Zunft aus Kirchen-Hausen bereichern das Programm. Nach dem Umzug durch den Ort geht es dann um und in der Schöntalhalle so richtig rund. Es gibt fastnachtliches Treiben wie früher. Im Sommer wird dann der Geburtstag nochmals zünftig gefeiert. Am Wochenende des 21. und 22. Juli veranstaltet der Narrenverein in einem Festzelt mit einem bunten Programm ein großes Jubiläumsfest.

Die Geburtsstunde der Schöntalhasen schlug am Fasnetdienstag 1968 im Gasthaus „Hirschen“. Damals hatten einige Narren die Idee, eine Symbolfigur zu gestalten und einen Verein zu gründen. Nach einigen Überlegungen einigte man sich auf die Figur des Schöntalhasen, benannt nach dem Tal, welches südlich des Ortes zum Hegau verläuft. Der Hase war schon lange als Fruchtbarkeitssymbol bekannt, zählte damals noch zahlreich zum Wildbestand des Schöntales.

Im gleichen Jahr entstand der Krottenlochgeist als zweite Fasnetsfigur. Die Bezeichnung geht auf den heute nahezu völlig zugeschütteten Nebenarm der Donau, im Volksmund „alte Dunne“ genannt, zurück. Im ehemaligen Flusslauf befand sich ein tiefes Loch, in dem sumpfigen Gelände von vielen Kröten umgeben. Der Ort wurde deshalb immer ängstlich umgangen.

Schon lange, bevor die Traditionsfiguren geschaffen wurden, gab es in Hintschingen Fasnet. Man feierte auf einfache Art Bauernfasnet, indem die Narren von Haus zu Haus zogen, um etwas Essbares zu ergattern. Als Tierfigur wurde öfters der Bär gewählt, aber auch Teufel und Zigeuner waren beliebte Motive. Am Aschermittwoch gab es früher den Brauch, dass eine Holzegge durch die Straßen gezogen und zuvor in Form von Spreu quasi der Narrensamen ausgesät wurde. Dieser Brauch ist mit in die Überlegungen bei der Wahl des Hasen als Traditionsfigur eingeflossen. 1978 wurde der Verein unter der Patenschaft der Latschari-Zunft aus Kirchen-Hausen in die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee aufgenommen. Auf den Gründungsvorsitzenden Johann Elsässer folgten in der Leitung des Narrenvereins von 1973 bis 1980 Albin Keller, 1980 bis 1988 Ernst Elsässer, 1989 Reinhard Brodhag. Seit 1990 führt Marlies Aschmann engagiert und ununterbrochen den Verein.

Ebenfalls 1968 wurde der Fanfarenzug aus der Taufe gehoben. Das erste Musikstück wurde von Felix Huber aus Leipferdingen eingeübt. Als das Interesse am Musizieren größer wurde, erklärte sich Siegfried Storz bereit, die Jungen und Mädchen auszubilden. Unter seiner Leitung wurden die ersten Fanfarenumzüge und Veranstaltungen besucht. Ab 1972 dirigierte Bernd Elsässer 40 Jahre den Fanfarenzug und bildete die Zöglinge aus. Heute wird dieser von Christian Aschmann geleitet.

Der Narrenverein kann mit Stolz auf die Erfolgsgeschichte in den vergangenen fünf Jahrzehnten zurückblicken, in denen er viel bewegt hat. Mit einem weithin reichenden Bekanntheitsgrad bereichert der Verein nicht nur die fünfte Jahreszeit. Vielmehr gestaltet er das ganze Jahr über mit vielfältigen Aktivitäten das kulturelle Leben des Ortes.

Hasenvorstand

Dem Hintschinger Narrenverein Schöntalhasen steht Marlies Aschmann als Zunftmeisterin vor. Zweite Vorsitzende ist Anita Yurevic, Schriftführer ist Günter Kehm, Kassierer Christian Aschmann und Zeugwart Anita Elsässer. Dirigent des Fanfarenzuges, der für die nötige musikalische Stimmung sorgt, ist Christian Aschmann. (wf)