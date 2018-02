Hintschingen Hintschinger Hasengeburtstag wird zum Narrentreff

50-Jähriges der Schöntalhasen als großes Fest. Justizminister Wolf in närrische Gratulantenschar.

Der Hasä-Samschtig stand in Hintschingen ganz im Zeichen des 50-jährigen Schöntalhasen-Jubiläums. Die Geburtstagsfete vereinigte nicht nur die Narren und Gruppen aus der gesamten Immendinger Region, sondern gestaltete sich geradezu als eine Invasion mit viel närrischem Volk. Bereits zum Auftakt wurde die Schöntalhalle mit dem einstigen Feuerwehrgerätehaus einschließlich Umgebung zum Ort einer Megaparty. Mit Besuchern, die einem mehrfachen der Einwohnerzahl entsprachen, war Hintschingen fest in närrischer Hand.

Mit großer Freude konnte Hasenchefin Marlis Aschmann bereits am Vormittag zum Zunftmeisterempfang eine große Zahl von Gratulanten willkommen heißen. Am laufenden Band gab es zum Jubiläum Glückwünsche und Geschenke. Auch der Wolf war im Revier: Wie immer in Versform gab es von Justizminister Guido Wolf als prominentesten Gratulanten, passend wie immer in Verform, Glückwünsche zu dem Ereignis. Bürgermeister Markus Hugger brachte es auf den Punkt: "Seit Jahrzehnten ist es beim Hintschinger Jubiläum erstmals gelungen, alle Narrenvereine im Gemeindegebiet zusammenzuführen, um gemeinsam Dorffasnet zu feiern. Es wäre erfreulich, wenn das Ereignis zu regelmäßigen Zusammenkünften dieser Art führen würde“, betonte er. Die Glückwünsche der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee überbrachte Landvogt Reily Mink. Die das Programm des Jubiläumsfestes bereichernden Vereine und Gruppen, formierten sich am Nachmittag zu einem Jubiläumsumzug. Auf dem Platz vor der Festhalle vollzog sich dann bei Sonnenschein das weitere fröhliche närrische Treiben mit Musik, dem Hasentanz „Hoppla, Hoppla hi narro, wir Schöntalhasen sind so froh“ und viel beachteten Brauchtumsvorführungen, unter anderem von der Hattinger Lege.

Die Besucher genossen die Jubiläumsparty in vollen Zügen.

Unterstützt durch viele fleißige Hände erwies sich der Narrenverein als umsichtiger Gastgeber. Man hatte den Eindruck, das ganze Dorf sei mit einbezogen. Im Gespräch mit dieser Zeitung zog Vorsitzende Marlies Aschmann eine überaus positive Bilanz über das Geburtstagsfest. „Es war ein schönes Fest, das unsere Erwartungen weit übertraf“, so ihr Resümee. Die Jubiläumsfeierlichkeiten sind damit jedoch keineswegs zu Ende. Mit dem Sommerfest am 21. und 22. Juli folgt der zweite Teil.

Umzugsteilnehmer

Mit dabei beim Hintschiner Umzug waren die Patenzunft Latschari Kirchen-Hausen, die Immendinger Strumpfkugler mit der Narrenkapelle und den Donaugeistern, die Hewenschrecks, die il Basaltos, die Hattinger Lege, die Zimmerer Teufel, eine Abordnung der Aulfinger Zundermännle und die Druberupfer aus Mauenheim. Allen voran die Gastgeber mit dem Fanfarenzug, schlängelte sich der närrische Lindwurm durch den Ort. Die Dimension war für Hintschingen einmalig und brach alle bisherigen Rekorde. Zu sehen waren auch die Hasengeister, die neue Hintschinger Narrenfigur. (wf)