Immendingen Hattingen projektiert neue Bauplätze

Auf Baugebiet "Hinter Buch" soll in nächster Zeit der Bereich "Oberried" als Baugelände folgen

Auf gutes Interesse an Bauplätzen und das bereits nahezu ausverkaufte Baugebiet "Hinter Buch" reagiert Hattingen mit der Projektierung für neues Baugelände. Bei der ersten Ortschaftratssitzung des Jahres wurde das Thema erörtert und der Bereich "Oberried" zur Sprache gebracht, der sich für eine Bebauung anbietet. Außerdem informierte Ortsvorsteher Roland Leiber über weitere Maßnahmen, die für den Ortsteil bereits im Haushaltsplan 2018 eingestellt sind.

Zu Beginn der Sitzung wurde in der Zuhörer-Fragerunde der Wunsch geäußert, einen Zebrastreifen in Höhe der Bushaltestelle am Gasthaus "Kreuz" anzubringen, damit Schulkinder gefahrlos die Hauptstraße überqueren können. Als Grund nannte der Zuhörer die starke Zunahme des Verkehrs auf der Ortsdurchfahrt. Vor allem auch Lastwagen seinen vermehrt auf der Hauptstraße unterwegs. Ortsvorsteher Leiber erklärte dazu, dass ein solcher Zebrastreifen schon vor Jahren vom Landratsamt abgelehnt worden sei. In Anbetracht des höheren Verkehrsaufkommens könne man jedoch einen erneuten Versuch starten, einen Zebrastreifen zu bekommen.

In seinem Rückblick auf das zurückliegende Jahr berichtete der Ortsvorsteher, dass im Baugebiet "Hinter Buch" sieben Bauplätze erschlossen worden seien, davon jedoch nur noch ein kleiner Teil frei sei. Zu den weiteren Maßnahmen 2017 zählten eine teilweise Instandsetzung des Möhringer Wegs und Brandschutzmaßnahmen im Kindergarten. Der Brandschutz im Kindergarten soll nun auch 2018 noch fortgeführt werden, indem das Gebäude statt einer Außentreppe eine Notrutsche vom ersten Stockwerk erhält. Außerdem wird laut Leiber auch die Außenfassade des Kindergarten-Gebäudes saniert.

Weitere Maßnahmen im Etat 2018 sind Ballfangzäune am Sportplatz und der Kauf eines Rasentraktors für den Sportverein. "Ferner erhalten wir die neuen Ortseingangstafeln, wobei diejenige in Richtung Emmingen leicht versetzt gegenüber dem bisherigen Schild aufgestellt wird," so Leiber. Ortschaftrat Thomas Gaßner sprach noch die Baumgräber an, die Hattingen für 8000 Euro ebenso anlegen wolle, wie sie in Hintschingen und Zimmern geschaffen wurden. Ein Betrag für die Bühnenbeleuchtung in der Witthohhalle sei ebenfalls im Etat.

Bürgermeister Hugger bestätigte die Pläne für Baumgrabanlagen, die auch in Ippingen und Mauenheim als alternative Begräbnisstätten angelegt werden sollen. Hinsichtlich der Bauplatzfrage brachte Hugger den Bereich hinter der Kirche ins Gespräch. Bei der Gemeindeverwaltung seien Überlegungen im Gang, die Aufgabe der Vorbereitung für das Bauland in dem kleinparzelligen Gebiet "Oberried" einem Kommunalentwickler zu übertragen. Hugger: "Die Grundstücksverhandlungen werden dort einige Zeit in Anspruch nehmen und wir haben gute Erfahrungen mit solchen Projektentwicklern." Außerdem müsse in Hattingen wie in Hintschingen oder Ippingen versucht werden, innerörtliche Baulücken zu schließen. Vorerst noch keine neuen Informationen gibt es laut Ortsvorsteher Leiber im Moment über das geplante Projekt "Dorf im Dorf" mit elf innerörtlichen Bauplätzen.