Immendingen Große Hoffnung auf neuen Immendinger Hockeyplatz

Inline-Hockey-Verein "Red Lions" sieht Umzug auf den Talmannsberg optimistisch entgegen.

Mit dem ersten anstehenden Turnier in der neuen Saison 2018 sowie dem neuen Trainingsplatz im Sportpark auf dem Talmannsberg schaut der Immendinger Inline-Hockey-Club „Red Lions“ hoffnungsvoll in die Zukunft des Vereins. Auf Grund des Wechsels von der Anlage im Freizentrum, die dem neuen Wohn- und Gewerbegebiet weichen musste, gab es im letzten Jahr nur wenige sportliche Aktivitäten der Mannschaft des Vereins. Nach der Hauptversammlung starten die „Red Lions“ nun mit dem bewährten Vorstand ins neue Vereinsjahr.

Bei der Versammlung richtete sich der der Fokus anwesenden Mitglieder mehr auf die bevorstehende Saison als auf den Rückblick auf das letzte Jahr. Ein Grund dafür war vor allem die fehlende Aktivität der Mannschaft des Inline-Hockey-Clubs. Trotz reger Beteiligung am Immendinger Ortsgeschehen als Verein – seien es das Elfmeterschießen, der zweite Immendinger Mehrkampftag, das American Car Meeting, die Bewirtung bei Heimspielen des TuS Immendingen oder der Umzug am Fasnachtssonntag – spielerisch kam bei den „Red Lions“ 2017 nur wenig zustande.

Das lag vorrangig an einer fehlenden Spielgelegenheit durch den Abriss des Platzes im Immendinger Freizeitzentrum. Allerdings wurde bei der Hauptversammlung auch die Helfersituation kritisiert: Bei den wenigen Ereignissen mit Beteiligung der „Red Lions“ zeigten stets nur die gleichen Mitglieder die Bereitschaft, einen Arbeitseinsatz zu leisten.

Mit dem baldigen Aufbau des neuen Hockeyplatzes im Sportpark Talmannsberg und somit einer festen Trainingsstätte blickt der Verein, der finanziell gut dasteht, nun aber wieder positiv in die Zukunft. Den sportlichen Auftakt bildet der Turniertag der „Southside Ghosts“ am Sonntag, 8. April, in Neuhausen ob Eck. An den Spielen der Hobbyliga nimmt die Mannschaft der „Red Lions“ auf Grund der Unsicherheiten über die zeitliche Fertigstellung des neuen Hockeplatzes nicht teil.

Die Vorstandschaft wurde bei der Jahreshauptversammlung zur Hälfte neu gewählt. Wahlleiter Oliver Kessing gratulierte den bleibenden Amtsinhabern Matthias Sterk (erster Vorsitzender), Sandra Danner (Schriftführerin) und Felix Frey (Jugendwart). Als Beisitzer wurde Volker Fehrenbach nach langjähriger Unterstützung mit einem Dank verabschiedet. Für ihn wurde Christoph Fischer neu ins Amt gewählt. Für zehnjährige Mitgliedschaft im Verein erhielt Kristina Danner eine Auszeichnung. Weitere drei zu ehrende Mitglieder waren nicht anwesend und erhalten ihre Ehrung nachgereicht.