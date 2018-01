Immendingen Feuerwehrhaus-Neubau in Immendingen wird konkret

Für die Planung des Feuerwehrhaus-Neubaus hat Immendingen für dieses Jahr 200 000 Euro im Etat. die Feuerwehr hat drei neue Abteilungskommandanten

Immendingen – Der Neubau des Feuerwehrhauses wird 2018 mit einem Aufwand von 200 000 Euro geplant, und es wird ein Antrag auf Fachförderung im Jahr 2019 gestellt. Das berichtete Bürgermeister Markus Hugger auf der Hauptversammlung der Gesamtwehr Immendingen am Freitag in Ippingen vor rund 100 Aktiven. Die Feuerwehren der Gesamtgemeinde sind nach wie vor stark gefordert. So hatte die Gesamtwehr voriges Jahr 47 Einsätze und rettete drei Menschenleben. In der Führung der Wehr wurde auf der Versammlung ein Generationswechsel vollzogen, da drei zuvor gewählte Abteilungskommandanten ihr Amt antraten. Kommandant Andreas Heitzmann wurde bei der Wahl bestätigt. Bernhard Knittel erhielt zum Abschied aus der Führung der Abteilung Hattingen die Ernennung zum Ehrenkommandanten.

Neue Aufgaben: Bürgermeister Markus Hugger lobt zu Beginn die hohe Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute, die sich angesichts zunehmender Schadensereignisse immer wieder auf neue Situationen einstellen müssten. Hugger: "Das wird immer extremer, und die Wehr ist gefordert vom Waldbrand nach langer Trockenheit bis zu Unwetterereignissen und Hochwasser." Der Bürgermeister dankte den Aktiven für ihre ehrenamtliche Arbeit im Dienst der Bürger. Neben dem Feuerwehrhausneubau, den Hugger zügig voranbringen will, stehe für die Gemeinde auch das Anschaffen eines neuen Mannschaftstransportwagens an.

Laut Kommandant Andreas Heitzmann gehören der Gesamtwehr derzeit 93 Aktive an, davon zwei Frauen. Es gibt fünf Zugführer, zwölf Gruppenführer, 30 Mann in der Altersmannschaft und zwölf in der Jugendfeuerwehr. Heitzmann ging auch auf das schlüssige Feuerwehrkonzept von Gemeinde und Landkreis ein, in das sich die neuen Wechselladerfahrzeuge gut einfügen. Rückblicke gaben danach die Abteilungskommandanten: Ehrenfried Weckerle für Mauenheim (elf Aktive, zwei Jugendliche, fünf Alterswehrleute, zwölf Proben, eine Übung); Bernhard Knittel für Hattingen (31 Aktive, sieben Mann in der Altersmannschaft, elf Einsätze, zehn Gesamtproben, 2018 80-jähriges Bestehen); Dietmar Labor für Ippingen (19 Aktive, vier Altwehrwehrleute, drei Jugendliche, zwei Einsätze); für Immendingen Erwin Brunner (33 Aktive, davon zwei Frauen, 46 Einsätze, davon sechs Brandeinsätze und 24 technische Hilfeleistungen, drei Überlandhilfen). Für Phillip Kannappel erstattete Maurice Schröter den Bericht der Jugendwehr (zwölf Mitglieder, davon ein Mädchen, 21 Dienste, 24-Stundenübung, Camp in Finnland). Zahlreiche Ehrungen: Auf die Arbeit des Gesamtausschusses der Feuerwehr ging Schriftführer Raimund Zeller ein. Neu in die Feuerwehr aufgenommen wurden die Aktiven Mark Ackermann und Rene Birle. Die Ehrungen nahmen Kreisfeuerwehrverbands-Vorsitzender Ernst Heinemann und Bürgermeister Hugger vor. Ausgezeichnet wurden: Chris Pauly und Tobias Mink für zehnjährige Aktivität; Bernd Schmid, Maik Wrobel, Phillip Kannappel und Roland Kehm für 25-jährige Aktivität; Norbert Grosser, Roland Bausch, Manfred Butschle, Wilhelm Butschle und Christoph Bender für 30-jährige Aktivität. Die Ehrenurkunde des Kreisfeuerwehrverbands für 50 Jahre Dienst in der Feuerwehr erhielten Hubert Hensler und Erwin Fehrenbach.

In geheimer Wahl wurden bei der Hauptversammlung Andreas Heitzmann zum Kommandanten der Immendinger Feuerwehr und Reiner Urban zu einem seiner Stellvertreter gewählt. Sein zweiter Stellvertreter ist kraft Amtes Winfried Heitzmann. Die zuvor in den Abteilungen gewählten Abteilungskommandanten und ihre Stellvertreter sind: Immendingen: (neu) Winfried Heitzmann (Erwin Brunner, PhillipKannappel); Hattingen: (neu) Simon Speck (Maik Wrobel, Norbert Grosser, Daniel Hensler); Ippingen: (neu) Manuel Butschle (Sebastian Hall); Mauenheim: Ehrenfried Weckerle (Arno Kupferschmid). (feu)