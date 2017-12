Immendingen Feuerwehr ernennt Hattinger Ehrenkommandant

Bernhard Knittel wird bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr am 19. Januar ausgezeichnet.

Nach 23 Jahren an der Spitze der Feuerwehr Hattingen soll Bernhard Knittel bei der Jahreshauptversammlung der Gesamtwehr am Freitag, 19. Januar, zum Ehrenkommandanten der Abteilung ernannt werden. Der Immendinger Gemeinderat hat der Auszeichnung des verdienten Hattinger Abteilungskommandanten in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Gemäß der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr Immendingen kann das Gremium auf Vorschlag des Feuerwehrausschusses bewährten Kommandanten nach Beendigung ihrer aktiven Dienstzeit die Eigenschaft als Ehrenkommandant verleihen.

Der Feuerwehrausschuss hatte bereits in seiner Sitzung am 12. Dezember beschlossen, dem Gemeinderat die Ernennung Knittels zum Ehrenkommandanten der Abteilung Hattingen vorzuschlagen. Die Auszeichnung soll auf Wunsch des Ausschusses bei der Hauptversammlung erfolgen. Bernhard Knittel ist zum Zeitpunkt der Versammlung 23 Jahre als Abteilungskommandant in Hattingen tätig. Er stellt sich altersbedingt nicht mehr zur Wahl. Neben der Führung der Hattinger Wehr ist Bernhard Knittel seit 1997 zweiter Stellvertreter von Gesamtkommandant Andreas Heitzmann. Seit dem Jahr 2010 ist er stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Tuttlingen. Für das Engagement im Kreisfeuerwehrverband wurde er 2013 mit dem Deutschen Feuerwehrehrenkreuz in Silber ausgezeichnet. Der Ernennung Knittels zum Ehrenkommandanten der Abteilung Hattingen stimmte der Gemeinderat einhellig zu.

Die Jahreshauptversammlung der Gesamtwehr Immendingen mit allen Abteilungen, bei der Knittels Ehrung stattfindet, wird am Freitag, 19. Januar, in der Lindenberghalle in Ippingen abgehalten. Bekanntlich wechselt die Feuerwehr für ihre Versammlung alljährlich den Tagungsort, so dass jeder Ortsteil einmal berücksichtigt wird. Die Versammlung beginnt um 19.30 Uhr. Auf dem Programm steht ein Grußwort von Bürgermeister Markus Hugger, der jeweils zur aktuellen Situation der Feuerwehr in der Gemeinde spricht, die Jahresrückblicke des Gesamtkommandanten Andreas Heitzmann, der Abteilungskommandanten und des Jugendfeuerwehrwarts. Vorgesehen sind bei der Sitzung außerdem Neuaufnahmen, Ehrungen und Beförderungen. Der Kreisbrandmeister wird ebenfalls ein Grußwort sprechen. Schließlich stehen bei der Versammlung der Gesamtkommandant und einer seiner Stellvertreter zur Wahl an.