Immendingen Entscheid zu Immendinger Musikschüler-Förderung

Gemeinderat legt bei erster Sitzung des Jahres die neuen Fördersätze der Gemeinde fest.

Die im vergangenen Jahr mehrfach geführte Diskussion um die finanzielle Förderung der Musikausbildung junger Menschen in der Gemeinde beschäftigt den Immendinger Gemeinderat in seiner ersten Sitzung 2018 erneut. Das Gremium legt bei der Beratung am Montag, 29. Januar, ab 19 Uhr im Vortragsraum des Rathauses die neuen Fördersätze für Musikschüler fest, die künftig nicht mehr allein an die Musikschule Tuttlingen gebunden sein werden. Eine Reihe weiterer Themen und Bauanträge werden ebenfalls beraten.

Der Gemeinderatssitzung geht bereits um 18.55 Uhr eine Sitzung des Verwaltungsausschusses voraus, bei der es um die Annahme von Kleinspenden geht. Zu Beginn befasst sich der Gemeinderat dann mit der Jahresrechnung für 2016 und dem Jahresabschluss des Gemeindewasserwerks. Bereits bei der letzten Sitzung im vergangenen Jahr hatte Bürgermeister Markus Hugger berichtet, dass die finanzielle Bilanz für das vorletzte Jahr für die Gemeinde überaus gut ausfällt. Vor allem die Gewerbe- und die Vergnügungssteuer sprudelten besser als erwartet. Ein weiteres Thema der Sitzung ist die Verabschiedung des Haushaltplans 2018, den der Gemeinderat in seiner Dezember-Beratung bereits genehmigt hatte. Außerdem beantragt das Gremium eine Investitionshilfe aus dem so genannten "Ausgleichsstock" beim Regierungspräsidium Freiburg für das größte Hochbauprojekt des Jahres, den Neubau der Hintschinger Donaubrücke.

Weitere Beratungspunkte der ersten Sitzung des Jahres sind: Die Feststellung des von der Feuerwehr gewählten neuen Kommandanten und der Abteilungskommandanten, der Bau einer Filtrationsstufe als zusätzliche Reinigungsstufe der Verbandskläranlage, das Aufstellen temporärer Büro-Container für die Bauleitung des Daimler-Prüf- und Technologiezentrums sowie die Entscheidungen zu einer Anzahl von Bauanträgen. Unter anderem geht es dabei um den Bau des Takko-Modemarkts im Freizeitzentrum neben dem Drogeriemarkt "dm" (wir berichteten). Zusammen mit diesem Textilmarkt mit "Nebenartikeln" wird auch eine Bäckerei mit Imbiss und Café realisiert.