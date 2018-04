Immendingen Eiszeitliche Immendinger Reliktpflanzen als Ziel

Verein Immendinger Natur, Kultur, Geschichte bietet im Jahresprogramm Information und Kultur.

Der Verein Immendinger Natur, Kultur, Geschichte (INKGE), seit Juli letzten Jahres unter komplett neuer Führung, pflegt weiter die Tradition, ein abwechslungsreiches Jahresprogramm aus Information, Kultur und Unterhaltung zu bieten. Unter Führung des neuen Vorsitzenden Gerhard Glinka sind wieder verschiedene Vorträge, eine Exkursion mit Naturexperte Veit Hirner oder musikalische Veranstaltungen geplant, die bis zum Jahresende im INKGE-Kalender stehen.

Der Verein INKGE, der vor acht Jahren gegründet wurde und gut 60 Mitglieder hat, verfolgt das Ziel, Immendingens Natur, Kultur und Geschichte zu fördern. Immer wieder widmete man sich in dieser Zeit allen Bereichen, unternahm Wander- und Radtouren, besuchte die Fossilienausgrabungen am Höwenegg, veranstaltete Vorträge und den Denkmaltag und bot kulturelle Veranstaltungen an. Als Domizil wurde das Untere Schluss genutzt, dessen Erdgeschoss INKGE neu herrichtete. Von Beginn an führte Ute Scharre-Grüninger den Verein. Im vergangenen Jahr stand INKGE wegen des Rücktritts des nahezu gesamten Vorstands vor dem Aus. Dann aber fand sich in letzter Minute mit Gerhard Glinka ein neuer Mann für die Vereinsspitze, der durch ein runderneuertes Vorstandsteam unterstützt wird.

Als nächstes plant der Verein INKGE nun eine Exkursion mit dem ehemaligen Immendinger Forstamtsleiter Veit Hirner. Sie führt am Freitag, 18. Mai, zu eiszeitlichen Reliktplanzen. Treffpunkt für alle interessierten Teilnehmer ist um 16 Uhr am Rathaus Immendingen. Zum Abschluss der Exkursion wird im Gasthaus „Flamme“ in Bachzimmern eingekehrt. Am Freitag, 13. Juli , steht ein Musikabend auf dem Programm. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Unteren Schloss.

Für den diesjährigen Denkmaltag am Sonntag, 9. September, ist ein Liedernachmittag bei Kaffee und Kuchen geplant, der um 16 Uhr beginnt. Referent Gerstenberger zeigt außerdem um 20 Uhr eine Multi-Mediaschau mit Landschaften aus verschiedenen Ländern. Am Samstag, 1. Dezember, beteiligt sich INKGE am Weihnachtsmarkt des Bundes der Selbständigen und rundet damit das Jahresprogramm ab.