Immendingen Einheitliche Entschädigung für Immendinger Feuerwehrleute geplant

Landesfeuerwehrverband hat sich Angleichung der Sätze für freiwillige Feuerwehrleute als Ziel gesteckt.

Der Landesfeuerwehrverband hat sich eine Vereinheitlichung der Entschädigungssätze für freiwillige Feuerwehrleute zum Ziel gesetzt. Ein entsprechendes Papier sei herausgegeben worden, berichtete der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Tuttlingen, Ernst Heinemann, bei der Jahreshauptversammlung der Gesamtwehr Immendingen in Ippingen. Bei der Versammlung sprachen Gesamtkommandant Andreas Heitzmann und Bürgermeister Markus Hugger auch die Beförderungen für eine ganze Anzahl von Immendinger Wehrmännern aus.

Kreisverbandsvorsitzender Heinmann ging in seinem Bericht in der Ippinger Lindenberghalle wie alljährlich auf die Situation der Feuerwehren im Land ein. Er bestätigte die Aussagen von Bürgermeister Hugger, dass das Einsatzspektrum der Feuerwehren immer größer werde, ebenso die Zahl ihrer Einsätze. Heinemann: "1972 gab es 115 000 Feuerwehrleute im Land, die zu 40 000 Einsätzen gerufen wurden. Heute sind es 111 000 Feuerwehrleute und 120 000 Einsätze." Lediglich 3000 Menschen seien dabei landesweit hauptamtlich oder in den acht Berufsfeuerwehren tätig, alle anderen seien freiwillige Feuerwehrleute. Eine Angleichung der Entschädigungssätze für die Freiwilligen, die derzeit noch eine sehr breite Spanne aufweisen, sei dem Landesfeuerwehrverband daher wichtig. Bislang würden die Sätze noch mit den jeweiligen Bürgermeistern ausgehandelt. "Künftig sollten sie sich auf Kreisebene bei zwölf Euro einpendeln", so der Kreisverbandschef. Heinemann kündigte auch an, dass von 18. bis 20. Oktober die Verbandsversammlung des Landesfeuerwehrverbands in der Stadthalle Tuttlingen stattfinde.

Folgende Feuerwehrleute wurden bei der Hauptversammlung in Ippingen befördert: Zum Feuerwehrmann: Florian Brütsch, Jonas Duttlinger und Andreas Ley von der Abteilung Hattingen, Florian Beckert, Rene Birle, Andreas Böhnke und Manuel Kindel von der Abteilung Immendingen sowie Lukas Nopper von der Abteilung Ippingen. Zum Oberfeuerwehrmann: Sven Pauly (Abteilung Immendingen). Zum Hauptfeuerwehrmann/-frau: Mirjam Brunner, Ansgar Bosch, Sven Kehm, Daniel Vögele, Michael Vogel und Stephan Volkmer (alle Abteilung Immendingen) sowie Sebastian Hall (Abteilung Ippingen). Zum Löschmeister: Andreas Durler (Abteilung Immendingen) und Roland Bausch, Holger Hall sowie Markus Nopper (alle Abteilung Ippingen). Zum Oberlöschmeister wurde Christian Butschle (Abteilung Ippingen) und zum Ehrenkommandanten Bernhard Knittel (Abteilung Hattingen) befördert.