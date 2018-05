Immendingen Ehre für verdiente Immendinger Bürger

Für den "Tag des Ehrenamts" im Juli können jetzt wieder Sportler, ehrenamtlich und kulturell Engagierte angemeldet werden.

Sportler, ehrenamtlich und kulturell engagierte Bürger sowie Blutspender werden beim "Tag des Ehrenamts" der Gemeinde Immendingen ausgezeichnet, der am Dienstag, 17. Juli, um 19 Uhr in der Aula der Schlossschule stattfindet. Die von Bürgermeister Markus Hugger initiierte Veranstaltung wird in diesem Jahr zum vierten Mal abgehalten. Die Kriterien für die Ehrung der einzelnen Bürger hat der Gemeinderat beschlossen. Seit dem ersten "Tag des Ehrenamts" 2015 wurde der Rahmen der Feier lediglich noch durch die Hinzunahme der Blutspender erweitert. Sowohl Sportler als auch Blutspender waren zuvor bei getrennten Feierlichkeiten geehrt worden.

Für den "Tag des Ehrenamts" 2018 hat jetzt wieder die Anmeldefrist begonnen. Im vergangenen Jahr wurden zehn Sportler, fünf junge Musiker, 23 Blutspender und ein langjährig ehrenamtlich tätiges Vorstandsmitglied bei der Feier ausgezeichnet. Nun besteht die Gelegenheit, bis zum Samstag, 19. Mai, wieder engagierte Bürger bei der Gemeinde anzumelden, damit deren Einsatz mit Medaillen, Urkunden und Sachgeschenken gewürdigt werden kann.

Ehrungen auf folgenden Gebieten wird es beim vierten "Tag des Ehrenamts" geben: Die Sportlerauszeichnung wird an erfolgreiche Einzelsportler und Mannschaften der Immendinger Vereine in verschiedenen Meisterschaftsstufen sowie für herausragende Einzelleistungen verliehen. Ferner zeichnet die Gemeinde auch Einwohner und Bürger aus, die sich durch ihr langes herausragendes ehrenamtliches Engagement verdient gemacht oder sich bei außergewöhnlichen Anlässen bewährt haben. Die herausragenden Leistungen und Verdienste in Vereinen müssen sich auf eine mindestens 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit in der engeren Vorstandschaft beziehen. Die Ehrung kann auch für ehrenamtliches Engagement im sozialen, karitativen, kirchlichen und kulturellen Gebiet, in der freien Kinder- und Jugendarbeit, in Sportvereinen, in Selbsthilfegruppen, bei Initiativen mit Personen mit Migrationshintergrund oder für ähnliche Aktivitäten erfolgen.

Die Gemeinde Immendingen würdigt ferner Einwohner und Bürger, die im kulturellen Bereich Erfolge erzielten. Hier gehen Auszeichnungen an erfolgreiche Mitwirkende an Wettbewerben wie "Jugend musiziert", "Jugend forscht" oder "Jugendkunstpreis". Ebenso geehrt werden Teilnehmer für ihre Erfolge bei Leistungswettbewerben, wie jenen um das Musikerabzeichen oder aber um die Feuerwehr- oder DRK-Abzeichen. Für sie alle sollte eine Anmeldung durch ihre Vereine erfolgen. Die Mehrfachblutspender werden auf Grund der Meldung durch das Rote Kreuz zu der Feier eingeladen.

Außer den Vereinen kann auch die gesamte Bevölkerung Personen für den "Tag des Ehrenamts" anmelden, welche die genannten Kriterien erfüllen. Die Anmeldungen sollten Namen, Alter, Anschrift, Verein und Werdegang des Betreffenden enthalten und an den Bürgerservice im Rathaus Immendingen (Telefon 07462/242 29 oder E-Mail heike.fritsch@immendingen.de) gerichtet werden. Die Anmeldefrist endet am 19. Mai.