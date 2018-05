Immendingen Der Bund der Selbstständigen in Immendingen startet im Oktober die erste Tischmesse

Der Bund der Selbstständigen in Immendingen startet im Oktober die erste Tischmesse

Die Betriebe in Immendingen präsentieren sich auf neuen Wegen: Im Oktober lädt der Selbstständigen zur ersten Tischmesse in die Donauhalle ein.

Der Immendinger Bund der Selbständigen (BdS) veranstaltet am Sonntag, 28. Oktober, in der Donauhalle erstmals eine Tischmesse. Interessierte Gewerbetreibende, Handwerksbetriebe oder Dienstleister präsentieren ihre Unternehmen dabei auf der kleinen Fläche nur eines Tisches. Die Vorbereitungen für die Messe laufen bereits seit einiger Zeit und wurden bei der Jahreshauptversammlung des BdS am Freitag konkretisiert.

Vorsitzender Martin Betsche gab bei der Versammlung zunächst einen Rückblick auf die Aktivitäten des Ortsverbands im vergangenen Jahr. Bei einem Informationsabend konnten sich die Mitglieder von den Vorteilen der Zugehörigkeit zum BdS-Landesverband überzeugen. Die angebotene Vortragsreihe "Alles rund ums Alter" war leider nur mittelmäßig besucht. Als Höhepunkt der Veranstaltungen im Jahresrund erwies sich wieder der BdS-Weihnachtsmarkt. Wie Betsche betonte, ergänzt der Ortsverband derzeit sein Equipement für den Markt, baut einen Verkaufsanhänger als neuen Stand um und hat ein Zelt erworben, in dem zusätzliche Stände im Rathausinnenhof untergebracht werden können.

Den Kassenbericht erstattete Kassierer Hartmut Berling. Erneut hat das Zugpferd Weihnachtsmarkt für den BdS auf der Einnahmenseite lediglich eine "schwarze Null" erbracht, und das auch nur wegen des stets sehr erfolgreichen Christbaumverkaufs. Jürgen Wüst und Lothar Imhof bestätigten Berlings akurate Kassenführung. Bürgermeister-Stellvertreteter Harald Jochum dankte dem Ortsverband für sein Engagement und hob hervor, wie wichtig das Ausrichten des Weihnachtsmarkts für das Gemeindeleben sei. Selbst wenn finanziell kein Erfolg damit verzeichnet werden könne, müsse der Markt auch in Zukunft als Angebot und "Dank" an die Bevölkerung erhalten bleiben.

Martin Betsche ging bei der Versammlung auf die anstehenden neuen Termine ein und erläuterte Details zur ersten BdS-Tischmesse, zu der man sich bereits anmelden kann. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro für BdS-Mitglieder, 40 Euro für Teilnehmer der letzten Gewerbeschau sowie 60 Euro für andere Interessenten. Die Betriebe können sich auf der Fläche eines Tisches von 180 auf 60 Zentimeter in der Donauhalle präsentieren. Für das Rahmenprogramm und die Bewirtung sucht der BdS noch Partnervereine. Im Jahr 2019 wird laut Betsche erneut der Versuch gestartet, eine Vortragsreihe anzubieten. Nächster Termin für die BdS-Mitglieder ist ein Besuch im Oldtimer- und Fahrzeugmuseum Engen mit Vortrag über Elektromobilität.