Immendingen Das Sängerfest in Ippingen bestätigt einmal mehr seinen guten Ruf

Das Sängerfest des Männergesangvereins "Sängerlust" Ippingen lockte auch dieses Jahr an Pfingsten zahlreiche Besucher an

War es am Pfingstsonntag noch etwas kühl auf dem Lindenberg und die Sonne war meist hinter den Wolken und schickte den ein oder anderen Regenschauer vorbei, strahlte sie am Pfingstmontag vom blauen Himmel und lockte viele Besucher und Freunde des Chorgesangs in und vor das Zelt des Männergesangvereins "Sängerlust" Ippingen zu ihrem Pfingstfest am Waldesrand. Seit vielen Jahren ein beliebtes Ausflugsziel an Pfingsten, bei dem viel Musik auf die Gäste wartet. Nach dem Gottesdienst im Festzelt sorgten die Polyhymia-musikanten aus Leipferdingen für stimmungsvolle Volksmusik zum Frühschoppen. Am Nachmittag luden die Ippinger Sänger die Sunthausener Sänger zum Chorsingen ein, wobei der Ippinger Männergesangverein unter seiner Dirigentin Lioba Manger mit "Wie schön ist doch die Welt" das Freundschaftssingen anstimmten, ein Lied über den Frühling und die Liebe. Die Gäste durften sich außerdem über Lieder wie "Fein sein, beinanderbleiben", einem Volkslied aus dem Alpenland, und "Mein Mädchen vom Lande", einem Hohenlohischen Volkslied freuen. Mit lauten Pfiffen wurden alle Frühschoppenmüden bei dem Lied über "Anuschka" wieder munter, denn bei "Liebe heut nix gut" hatte das Publikum seinen Spaß.

Die Sunthausener Sänger begannen mit dem Solo "Grüßt euch Gott alle miteinander" nach der Ouvertüre aus "Der Vogelhändler", die Franz Herbst vortrug. Auch das "Mariandl aus dem Wachauerlandl" und "Ein Freund ein guter Freund" ließen die Herzen von Fans alter Filme höher schlagen. Eine andere Musikrichtung schlugen die Sunthausener Sänger mit ihrer Dirigentin Martina Wenzler-Gail mit "I sing a Lied für di", "Massachusetts" und "Ring of Fire" ein und begeisterten das Publikum.

Die Stars des Pfingstsonntag aber waren sicher die Kinder des Ippinger Kinderchors. "Singen ist ne coole Sache, die ich gerne mache" freuten sich die kleinen und schon etwas größeren Sänger und Sängerinnen, sie sangen vom Frühling, vom Kuckuck und dem Esel und über Pommes, Ketchup und Mayo. Sehr zur Freude vom Mamas, Papas, Omas und Opas und allen im Festzelt.