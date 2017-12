Immendingen Daimler informiert in Immendingen über Baufortschritt

Im Daimler-Forum findet der siebte "Runde Tisch" zu Themen rund ums Prüf- und Technologiezentrum statt.

Der Bau des Daimler Prüf- und Technologiezentrums Immendingen macht weitere Fortschritte. Nachdem vor kurzem erst vier neue Testflächen und Prüfmodule in Betrieb genommen wurden, informiert der Autohersteller Daimler nun am Montag, 20. November, um 19 Uhr im Daimler-Forum bei einem weiteren "RundenTisch" die Bevölkerung über den Stand der Bauarbeiten an dem 200-Millionen-Euro-Projekt auf dem ehemaligen Bundeswehrareal. Ebenso wird bei der Veranstaltung auf verschiedene Umweltschutzmaßnahmen eingegangen, die Daimler als Ausgleich für den Bau des Prüfzentrums verwirklicht hat.

"Daimler führt den offenen und transparenten Dialog mit den Bürgern weiter fort und lädt zum siebten Runden Tisch ein," erklärt Pressesprecher Heiko Pappenberger zum erneuten Informationsabend des Autobauers. Themen seien dieses Mal der planmäßige Fortgang der Bauarbeiten des Prüf- und Technologiezentrums sowie die Vorstellung der ersten in Betrieb genommenen Prüfmodule.

Areal für autonomes Fahren

Das sind wie berichtet zum Beispiel das Stadtquartier für das Simulieren innerstädtischen Verkehrs, der Albdauerlauf mit kurvenreichen Steigungs- und Gefällstrecken, das 4x4-Modul für Tests von Geländefahrzeugen und die Bertha-Fläche, das große Testareal fürs autonome Fahren. Pappenberger: "Die Teilnehmer haben hier wieder die Gelegenheit, sich direkt mit der Projekt- und Bauleitung auszutauschen."

Zudem hat Daimler begleitend zum Bau im Dialog mit Naturschutzverbänden bereits zahlreiche Umweltschutzmaßnahmen umgesetzt. So wurden auf dem Immendinger Gelände Lebensräume für Pflanzen und Tiere geschaffen sowie Flächen aufgeforstet und begrünt. Auch gibt es Fortschritte bei der Gestaltung der Wildtierpassage und beim Bau des Wildtiertunnels, über die berichtet wird.

Information und Diskussion zu diesen Themen gibt der "Runde Tisch" am Montag, 20. November, von 19 bis 21 Uhr im Daimler Forum, Bachzimmererstraße 9, in Immendingen. Interessierte sollten sich bis zum 16. November anmelden, telefonisch unter 07462/924 22 94 oder per E-Mail an carmen.bergt@daimler.com. Aus Platzgründen können nur die ersten 30 Anmeldungen berücksichtigt werden.

Videos von der Eröffnung

Die Fahrvorführungen auf der neuen Bertha-Testfläche auf dem Daimler Prüf- und Technologiezentrum in Immendingen können Sie sich im folgenden Video anschauen.Die wichtigsten Szenen der Eröffnungsreden von Ola Källenius, Vorstandsmitglied der Daimler AG und Nicole Hoffmeister-Kraut, Landesministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau haben wir für Sie im folgenden Videobeitrag zusammengefasst.