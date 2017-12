Immendingen Daimler baut Büros für 240 Mitarbeiter in Immendingen

Ein viergeschossiges Engineering-Gebäude ist im Bereich der einstigen Kaserne geplant.

Eines der großen Daimler-Bürogebäude, für das dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung das Baugesuch vorlag, wird im kommenden Jahr im Prüf- und Technologiezentrum entstehen. Geplant ist ein viergeschossiger „Engineering“-Komplex mit technischer Ausstattung im Erdgeschoss und Arbeitsplätzen für 242 Ingenieure und Mitarbeiter in den drei übrigen Etagen. Da das Bauvorhaben in der bereits während des Bebauungsplanverfahrens genehmigten, so genannten „Hochbauzone“ – dem ehemaligen Kaserenareal – entsteht, war bei der Sitzung lediglich eine Kenntnisnahme durch den Gemeinderat erforderlich.

„Das Areal entwickelt sich nach den Abbrüchen der einstigen Bundeswehr-Gebäude zügig weiter und geht jetzt in die Hochbauphase,“ erklärte Bürgermeister Markus Hugger bei der Beratung über das Baugesuch. „Hundert Arbeitsplätze sind oben schon geschaffen worden“, erinnerte der Bürgermeister an die seit September bereits vor Ort tätigen Daimler-Mitarbeiter. Diese wurden teils in zwei Bürogebäuden untergebracht, die Daimler noch aus der Bundeswehrzeit übernommen und umgebaut hatte.

Das neue Gebäude verfügt im Erdgeschoss über eine Fahrzeug-Integrationsfläche für Analysen, Beurteilungen, Software-Aktualisierungen und kleinere Anpassungsarbeiten von konventionellen und alternativ angetriebenen Erprobungsfahrzeugen. Unter anderem finden Einbauten und Reparaturen von Messtechnik, kleinere Reparaturen, Fahrzeuganalysen und Zwischenbefundungen statt. Zum Durchführen dieser Arbeiten werden insgesamt 25 Fahrzeugstellplätze, vier davon mit Hebebühnen und ein Stellplatz mit Car-Lift geschaffen.

Im Erdgeschoss des neuen Gebäudes befinden sich 82 Büroarbeitsplätze für Mitarbeiter, die temporär in Immendingen tätig sind und direkten Bezug zur Integrationsfäche haben. Im zweiten und dritten Obergeschoss werden laut Daimler jeweils 80 dauerhafte Büroarbeitsplätze entstehen. Die Betriebszeiten des neuen Engineering-Gebäudes sind sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag vorgesehen. „Im Frühjahr zeichnet sich ein weiteres Gebäude ab, das noch größer sein wird,“ kündigte Bürgermeister Markus Hugger im Gemeinderat an. Da die neuen Komplexe auf dem früheren Kasernenareal entstehen, werden sie auch von der Landesstraße 225 aus sichtbar sein, wie er weiter erläuterte.

Der Gemeinderat nahm das Baugesuch der Daimler AG zustimmend zur Kenntnis.

Videos von der Eröffnung

Die Fahrvorführungen auf der neuen Bertha-Testfläche auf dem Daimler Prüf- und Technologiezentrum in Immendingen können Sie sich im folgenden Video anschauen.Die wichtigsten Szenen der Eröffnungsreden von Ola Källenius, Vorstandsmitglied der Daimler AG und Nicole Hoffmeister-Kraut, Landesministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau haben wir für Sie im folgenden Videobeitrag zusammengefasst.